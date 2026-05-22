Por qué Trump se demandó a sí mismo

Por Stephen Holmes, Project Syndicate.

BERLÍN- El rey tiene dos cuerpos: uno mortal que come, duerme y muere, y otro político e inmortal que perdura como el estado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha revivido esta doctrina medieval, sino que la ha convertido en una broma -una broma a costa de la propia ley,. Su cuerpo privado demandó a su cuerpo soberano, y ambos coordinaron el desenlace de antemano.

Los detalles son casi exageradamente perfectos. Trump presentó una demanda de 10 mil millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones de impuestos, y luego accedió a retirarla a cambio de un “fondo anti-instrumentalización” de 1,776 millones de dólares para compensar a los estadounidenses -entre ellos los acusados del 6 de enero- que alegan persecución por parte de la administración anterior. La cifra hace referencia a 1,776; al presidente, según nos dicen, se le prohibirá recibir cualquier pago del fondo.

La respuesta liberal habitual es la indignación: otro abuso descarado, otra norma destrozada. Y la indignación es el efecto deseado. El episodio no es meramente corrupto. Se montó como una demostración pública de la incapacidad de las instituciones legales y políticas para hacer algo al respecto.

¿Qué se ganó, después de todo? Dinero, no. La reclamación de 10 mil millones de dólares fue puro teatro desde el principio. Renunciar a ella no cuesta nada y halaga la imagen de magnanimidad. El fondo tampoco está pensado para perdurar: expira en 2028, y cualquier remanente volverá al Tesoro. Se trata de una puesta en escena, no de política, y la humillación alimenta la trama. Los ingresos fiscales se redirigen hacia los partidarios del gobierno, a quienes se presenta como víctimas de persecución, mientras que sus opositores se ven obligados a financiar la disculpa. Todo ello se desarrolla en el lenguaje formal de la legalidad, despojado de toda restricción.

El detalle más revelador provino de la jueza federal de distrito Kathleen M. Williams, quien señaló en su auto de desestimación de la demanda que “no existía ningún acuerdo formal registrado”. Si bien se anunciaron un fondo multimillonario, una nueva comisión y una categoría novedosa de políticas federales de reclamos, no existe nada formal que un tribunal pueda examinar.

El mecanismo es sencillo. Justo antes de que el tribunal decida si las partes en un litigio son realmente adversarias, el caso desaparece. El poder ejecutivo implementa entonces, como política, lo que parece una clara recompensa a los insurgentes -con un marcado tinte patriótico.

El episodio toma prestada la estructura de un proceso de verdad y reconciliación como los que acompañaron las transiciones democráticas en Chile, Sudáfrica y otros países: una comisión, disculpas y compensación por presuntos abusos del estado. Estos procesos establecen un registro fáctico común mediante la verificación de denuncias específicas de irregularidades, y desvinculan el reconocimiento del daño de la voluntad de quien ostenta el poder en ese momento. Su autoridad reside en someter el pasado a un procedimiento que ninguna de las partes controla.

La versión de Trump conserva la forma, pero descarta el fondo. No se establece una versión compartida de los hechos; los registros subyacentes permanecen sellados. Ninguna irregularidad se examina ante la ley. La disculpa no se desvincula del poder, sino de la prueba -se emite por decreto, como si la verdad histórica fuera una prerrogativa ejecutiva, como un indulto para quienes pagan. El resultado no es la reconciliación, sino su inversión: una narrativa oficial interesada que afianza la división al imitar y ridiculizar los rituales de reparación. Un proceso de reconciliación genuino limita a los poderosos al someter el pasado a un procedimiento formal y transparente. Este, en cambio, presenta el pasado como algo que un gobernante imperioso puede decretar unilateralmente.

El propio lenguaje no hace ningún esfuerzo por disimular. “Fondo anti-instrumentalización” no es un eufemismo. Los eufemismos ocultan; son el tributo que la mala acción rinde al miedo a las consecuencias. El término “anti-instrumentalización” acusa abiertamente a otros precisamente de lo que él mismo pone en práctica. El alarde no es negligencia, es demostración. Ocultar un abuso es admitir que la exposición conlleva un costo, y que alguna autoridad podría aún imponerlo. Publicitarlo es anunciar que tal autoridad ya no existe.

Fue el Departamento de Justicia de Trump el que emitió el último comunicado: una orden de una página que, en mayúsculas, “EXONERA, RENUNCIA, ABSUELVE y LIBERA PARA SIEMPRE”, prohibiendo de forma permanente que el IRS presente cualquier reclamo futuro contra el presidente, sus hijos o la Organización Trump. Este claro conflicto de intereses subraya la cuestión: lejos de negar su instrumentalización del poder estatal, la administración presenta erróneamente la instrumentalización como su propia solución, demostrando así abiertamente su impunidad.

Esto nos remite a los dos cuerpos del rey. Trump, el ciudadano particular, demanda a Trump, el soberano, y la inquietud de Williams sobre si las partes eran verdaderamente adversarias es el problema medieval que resurge como una cuestión procesal. ¿Dónde queda, en este arreglo, el segundo cuerpo, el estado impersonal con intereses perennes que trascienden la vida del titular? La doctrina sobrevivió durante siglos porque el cuerpo político no podía reducirse simplemente al hombre. Ahora sí lo ha hecho. Una presidencia totalmente personalista ha sustituido a la presidencia como institución impersonal. La demanda se retira antes de que los tribunales puedan pronunciarse.

La corrupción tradicional se oculta, se falsifica y se disimula, porque la ley aún debe eludirse. Trump le quita el favor que la corrupción le rinde a la legalidad. Su administración opera íntegramente dentro de los límites legales para demostrar la escasa fuerza vinculante de esas formas. Su reflexión sobre lo extraño de “demandarse a sí mismo” lo deja bien claro. El absurdo no es un defecto en la actuación; es su principio rector.

Lo que surge es una maquinaria que transforma el escándalo en farsa, alimentada por la exposición pública en lugar de debilitarse por ella. La indignación, por muy justificada que sea, se convierte en parte del guion: una prueba no de resistencia, sino de impotencia. Al espectador indignado se le ha asignado un papel, y representarlo al pie de la letra completa la actuación.

Lo que podría interrumpir la burla antidemocrática de Trump no es más indignación, sino el reconocimiento público de que lo que se está escenificando es impunidad. La indignación asume el papel de víctima escandalizada y confirma el espectáculo. Un abuso escenificado para ser exhibido no puede ser expuesto. El abusador confeso no puede ser avergonzado. Lo que anhela el director de esta puesta en escena no es dinero, ni siquiera fe, sino el espectáculo de un hombre vacío que demuestra su poder a través de la humillación pública de quienes se niegan a someterse. La única pregunta que queda es si el público -ciudadanos e instituciones- percibe la puesta en escena tal y como es, sin convertirse en su elenco de reparto. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Stephen Holmes, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y becario Richard Holbrooke en la Academia Americana de Berlín, es coautor (junto con Ivan Krastev) de The Light that Failed: A Reckoning (Penguin Books, 2019).