Presupuesto federal 2024: ¿por qué se pretende ‘castigar’ a Coahuila?

Como lo hemos reportado anteriormente y ha sido señalado por diversos legisladores coahuilenses, el PEF no contempla recursos para obras de infraestructura en nuestra entidad , pese a que es necesario concluir, sobre todo, diversos tramos carreteros que impactan en la competitividad del Estado.

En nuestra edición impresa de hoy consignamos que, además de no contemplar recursos para obras, diversos rubros que son ejercidos directamente por dependencias del Gobierno de la República también aparecen con recortes importantes en el referido proyecto.

Como ejemplos pueden citarse el programa de abasto de Leche a través de la paraestatal Liconsa, así como la práctica totalidad de programas para el campo; los proyectos de inversión del Instituto Mexicano del Seguro Social o las becas Jóvenes Construyendo el Futuro y Benito Juárez, dirigidas a familias de bajos recursos con hijos en etapa escolar.

No es ninguna novedad enterarnos de que en el PEF de los últimos años se recortan recursos para Coahuila o, peor aún, que los asignados en dicho instrumento no son entregados a las autoridades locales. Pero el hecho de que esto se haya vuelto “normal” no implica dejar de señalarlo.

Y hacerlo es necesario porque en el caso de Coahuila estamos hablando de una entidad que contribuye de forma importante a la recaudación tributaria del país debido a su dinamismo económico que la ubica como una de las de mayor crecimiento a nivel nacional.

Sin embargo, como es público y notorio, el origen partidista del Gobierno de Coahuila es distinto al del Federal y este dato obliga a cuestionarse si la razón por la cual se “castiga” presupuestalmente a Coahuila es en realidad una de carácter político.

Resulta difícil explicar de otra forma, debe decirse sin ambigüedades, la actitud asumida por el Gobierno de López Obrador hacia nuestra entidad, pues las reglas con las cuales opera el sistema de recaudación y distribución de los ingresos públicos en México debería dar como resultado una mayor asignación de recursos a Coahuila.

Cabría esperar en este sentido que, más allá de filias y fobias partidistas, quienes representan a la entidad en la Cámara de Diputados asuman una posición de defensa de los intereses locales y pugnen, con todos los elementos a su alcance, por revertir las actuales previsiones del PEF.

La ciudadanía debe estar atenta a la actuación de todos sus representantes y demandar de ellos una posición acorde a lo que nuestra entidad merece. De lo contrario habrá que pasarles factura a quienes, por intereses políticos, actúen de espalda a las necesidades de sus representados.