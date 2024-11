Introducción.

Entran en escena tres personajes de aquella historieta llamada “Los Supermachos”, dibujada y escrita por el legendario Eduardo del Río “Rius”.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Martes Negro! Gana AMLO, pierde Claudia

Están en la cantina Juan Calzónzin (un indígena envuelto en una cobija eléctrica); su inseparable amigo Chon Prieto, un borracho catador sommelier del curado de pulque. Ambos miran a don Perpetuo del Rosal, cacique del pueblo, con su chaleco guinda de Morena. Calzónzin le comenta a Chon que se encuentra en un paraíso etílico no identificado: “Ya viste muy contentito a don Perpetuo, ayer del PRI y hoy de Morena, diciendo que ‘hoy la Constitución vale lo mismo que una revista de Telenovelas’ (Germán Martínez dixit)”. Y tiene razón el hijo de su madre, continúa Calzónzin, porque “no están establecidas las garantías de los derechos humanos fundamentales, tampoco las garantías de acceso a la justicia y menos la división de poderes (Germán Martínez reloaded)”. “Chon, ¿me estás escuchando?”. Extasiado en su dimensión paradisíaco-etílica, no responde, continúa dormido.

Llega la poesía.

Bajo este futuro ominoso, ¿qué sigue? Cuando la realidad nos deja sin palabras llega la poesía, en la voz de Rebecca Solnit, escritora e historiadora, para hacer vibrar nuevos significados a la esperanza e iluminar, con ella, futuros posibles en México y en Estados Unidos.

“Ellos quieren que te sientas débil, sin poder, y que te rindas para que puedan pisotear todo; pero tú no se los va a permitir. Tú no te rendirás y tampoco yo. El hecho que no podamos salvar todo, no significa que no podamos salvar algunas cosas valiosas. Quizá necesites afligirte, gritar o tomar un tiempo libre, pero tú tienes una responsabilidad básica, reunir a tus mejores amigos y a los buenos principios (que le dan significado a su comunidad).

“Recuerda lo que tú amas. Recuerda los que te aman a ti. Recuerda que en este desconcierto no puedes estar en duelo y organizar la resistencia. No, no puedes hacerlo en este momento de duelo furioso.

“Puedes tener el corazón roto o furioso, o ambos a la vez; puedes gritar en tu carro o desde un acantilado; puedes también, levantarte por la mañana y regar las macetas y llamar a alguien por teléfono que también está enojado o enojada y revisar tu equipamiento emocional para seguir adelante.

“Muchos de nosotros seremos atacados, y muchos de nosotros resistiremos construyendo solidaridad y santuario (para protegernos). Reúne tus recursos, los metafísicos que son el corazón, el alma y el cuidado espiritual, pero también los prácticos.

“La gente mantuvo la fe durante las dictaduras en América del Sur en los 70’s, (también) en los países de Europa del Este y en la Unión Soviética. En este momento, las mujeres están protestando en Irán y gente ahí, está escribiendo poesía. No existe otra alternativa más que perseverar y ello no requiere sentirte bien.

“Tú puedes caminar en un día soleado o lluvioso. Cuídate a ti mismo o misma y recuerda (siempre) que cuidar a alguien más es una parte importante del cuidarte a ti mismo o misma porque tú estás entretejida en 10 trillones de cosas en esa prenda única del destino (común de la humanidad) que ha sido manchada y rasgada pero que continúe siendo tejida, remendada y lavada (por gente como tú cada día)”.