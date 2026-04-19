Queda claro que no hemos entendido nada. La necesidad que nos da la oportunidad de tocar la humildad nos lanza a la soberbia. Avatar y lo que los humanos necesitaban

Sigo con temas de guerras rondando en mis adentros. Estoy viendo Avatar, la primera, con intenciones de ver la segunda y la tercera. Tuve que investigar la razón por la cual los humanos estaban en Pandora y reflexionar el porqué de las hostilidades...o por qué en el inicio se oye al soldado que parece estar al mando referirse a los nativos de Pandora como “malos”. Entiendo que los humanos requerían una sustancia. Aunque podríamos pensar en motivaciones comerciales, pero se dice que sin esa sustancia los humanos no sobrevivirían. Entonces es asunto de supervivencia. La exploración en búsqueda de la supervivencia me parece válida. Lo que cuestiono es la metodología y el resultado.

Los Na’vi son seres con características especiales sin duda. Y pensé cómo es que los personajes que el ser humano inventa desde la construcción de la ficción están hechos a nuestra imagen y semejanza, para bien y para mal. En este caso diría que están hechos a imagen y semejanza de una idealización que tenemos de nosotros mismos. ¿Acaso no nos encantaría tener esas expresiones en nuestra naturaleza? A muchos de nosotros sí. Seres hermosos, felinos, elegantes, con gran conocimiento de su mundo, y la habilidad de vivir en armonía con ese mundo. Una espiritualidad manifiesta en la vida entera. ¿No es algo que soñamos?

Luego de pronto me parece un relato del bien y el mal dentro de nosotros mismos y cómo la necesidad de la supervivencia nos provoca movernos desde la desesperación y la soberbia. Desde el miedo de desaparecer. ¿No habría sido más adecuado pedir lo que se necesitaba? Claro que pedir no garantiza que se otorgue lo solicitado, pero creo que sería un buen comienzo. Tal vez sería el primer paso en no destruir lo que nos niegan.

La vida diaria y personal y mundial es así. Una competencia voraz por llegar antes, tener más, aprovechar lo que hay. Todo eso mientras nos jactamos de vivir en comunidad. Y eso en cortito, imaginen si intentamos convivir con seres de otros lugares.