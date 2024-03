El guion contra la postura de Xóchitl lo dictó el sumo sacerdote del templo mayor, desde su piedra de los sacrificios.

Al asestar el golpe de su cuchillo contra las palabras de Xóchitl, proclamó a sus coros de loros que ninguna refinería sería cerrada e inmoló al medio ambiente al decir que se abririrán más.

Desafiando a su diatriba, en mi programa de lunes dije y escribí a manera de ingenua pregunta: Pues no que ya se va al final de este año? en alusión a las próximas elecciones del 2 de junio.

Uno que responde al nombre de Jesús David Morales C. me contestó: “No, no se va, pos en función de que se va a ir?”

A eso se le llama tratar de matar víbora en viernes, pues éste mismo y el coro del que forma parte esgrimen que López Obrador no estará en las boletas de las elecciones que vienen.

Con eso de que “no se va”, entonces a qué están jugando?

Va a estar su sumo sacerdote en las boletas del 2 de junio o no?

Tipos como éste abusan de la ignorancia de los fanáticos de la 4T.

Y de gente como ésta no se puede esperar otra cosa que la burla y el apodo.

Sí, porque especímenes así son buenos para ponerles motes a quienes no opinan como ellos.

Se burlan a mansalva de quienes no comparten sus ideas y llenan esos chats de comentarios despreciables.

Opinan leyendo apenas los titulares de notas y artículos.

Ni con anteojos trifocales ven más allá del primer párrafo de las noticias.

Cubren su aridez mental con sombreros y cachuchas que se ponen al revés, como lo hacía el Chavo.

Otros llaman “albañiles” a quienes disienten de sus comentarios.

Se creen ingenieros nomás porque rinden culto, loas y odas a la gloria del gran arquitecto del universo.

Son tránsfugas trasnochadas del anafre, perseguidas por los pájaros madrugadores cachanillas.

Esa es la línea de defensa de la 4T.

Cajón de sastre:

- La venerable senectud de sus edades y palabras, son dignas de la mejor casa de reposo.

- Ojalá les alcance a sus crías para pagar las mensualidades que cobran esos lugares.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván, la Ardorosa y Ardiente Lady Cachanilla y la Infame Ramle.