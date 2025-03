Reclutamiento criminal, el verdadero talón de Aquiles

Existe un error de cálculo en el alegato gubernamental de que el rancho Izaguirre de Jalisco no funcionó como campo de exterminio, sino “sólo” como centro de reclutamiento del crimen organizado. La cooptación de jóvenes por parte del crimen es una trituradora de seres humanos impuesta por la necesidad de cárteles en todo el país para sostener una estructura ilegal de gente armada que hoy puede superar las 180 mil personas, según estudios internacionales y reportes compartidos por la comunidad de inteligencia.

La atención de este problema, por su dimensión, puede tomar décadas según las experiencias comparadas de otros países, pues exigiría acciones concertadas y sostenidas -una estrategia de Estado a lo largo del tiempo- de las áreas que hoy encabezan, entre otros, los secretarios de Gobernación y de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch; gobernadores y fiscales de todo el país, sin dejar de mencionar el involucramiento explícito de Estados Unidos y diversas instancias globales. En nuestro escenario actual, tal posibilidad es una quimera. Pero habrá más sufrimiento mientras más tarde en alcanzarse.

Si se desea tener una proporción de lo que significa la cifra de sicarios y el desafío que representará para cualquier estrategia que busque enfrentarla, baste decir que, en los años 90, en la peor racha de criminalidad en Colombia bajo el poder del capo Pablo Escobar -muerto en 1993-, los informes referían la existencia de 15 mil operadores armados. A partir de 1999, el gobierno colombiano y el de Estados Unidos pactaron el llamado “Plan Colombia”, que requirió de los siguientes tres lustros para alcanzar sus objetivos básicos de pacificación y control del narcotráfico.

Un sólido estudio con cifras actualizadas a 2022, alerta que las bandas criminales reclutan en México a cerca de 350 personas cada semana -se sabe ya que la mayoría son jóvenes, incluso menores de edad en una medida creciente-. El informe, titulado “Reducir el reclutamiento de los cárteles es la única manera para reducir la violencia en México”, lo firman los expertos Rafael Prieto-Curiel, del Centro de Ciencias de la Complejidad, de Viena, Austria; Gian María Campedelli, de la Universidad de Trento, en Italia; y el experto analista mexicano Alejandro Hope, fallecido prematuramente en abril de 2023.

El reclutamiento criminal no es ignorado por las autoridades mexicanas. De manera tangencial, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscó enfrentarlo con algunos programas asistenciales, entre ellos “Jóvenes construyendo el futuro”, y becas para estudiantes de preparatoria, un nivel escolar que presencia la volatilidad en el número de estudiantes que egresan de las secundarias, pero nunca llegan -al menos la mitad- a la educación media superior.

Versiones no confirmadas apuntan que jóvenes reclutados por el crimen y murieron en condiciones violentas, estuvieron en algún momento inscritos en programas gubernamentales de becas, pero ello no los hizo desistir -o no evitó que se les obligara- a incorporarse a las mafias armadas.

Será clave que los actores implicados asuman que, en el ámbito de la criminalidad, la cooptación de jóvenes por los cárteles es la tragedia más brutal que enfrenta el país.

Apuntes: Carlos Ulloa, un influyente diputado federal morenista que pidió licencia ante la clara expectativa de asumir un alto cargo en el sector salud, ha sido “congelado” al evidenciarse que junto con otros actores que presumen cercanía con Palacio -como se lo revelé en este espacio-, cabildeó para tumbar al controvertido director del IMSS, Zoé Robledo. Cuando vieron que no tendrían esos alcances, sus filtraciones a los medios hablaron de que Ulloa relevaría del cese de Alejandro Svarch, atrapado en la habilitación del IMSS Bienestar. Pero no pasó ni lo uno ni lo otro. Cuando lo rescate de la banca quien lo puso ahí, Ulloa Pérez podría ser colocado en Birmex -donde aún despacha Jesús Olmos-, o en otra posición. O en ninguna.