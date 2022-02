Recuerdos blancos en un horizonte extranjero

Son la 4 de la madrugada entre la niebla. Afuera hay 17 grados bajo cero. Estamos en casa de los Mayer en Deutschlandsberg, Austria. La habitación es cálida como vientre. En silencio me calzo los tenis y un gorro tejido sube a la cabeza. En varias capas va envuelto el cuerpo. Salgo a la oscuridad que se vuelve tridimensional gracias a las luces ambarinas de algunas ventanas y al humo de tres chimeneas encendidas que se elevan como tubos albos serpenteantes.

Avanzo bajo el sonido de la nieve que cruje bajo mis pies. De vez en vez limpio las pestañas que se quedan pegadas al parpadear, pues reciben el sudor del rostro que se convierte en vapor, y luego en cristales de agua sólida. Es una ciudad pequeña, podría parecer a ratos un pueblo por la zona en la que nos encontramos. Menos concreto y más vegetación. Prodigio de pinadas, de jardines, de alguna casa que parece un castillo.

Prosigo y salgo del pueblo por una carretera estrecha. Mi cuerpo empieza a despertar y acelero el paso. Con cuidado. En algunas zonas además de nieve, hay hielo. A la izquierda se elevan altos los pinos esbeltos, algo en mí se asombra y mis oídos recuerdan los cuentos de infancia que nos contara mi madre, de aquellos bosques oscuros.

Me aproximo, observo una vereda húmeda hacia el tupido follaje que muestra un hueco para entrar y en el momento justo de contemplar los altos cuerpos de clorofila, algo en mí se sobrecoge, una especie de terror antiguo que reconoce este cuerpo que soy, que me avisa. Es una fascinación interrumpida por el corazón que se acelera de pronto, ya no por la larga distancia recorrida hasta este sitio, sino por algo más, un cierto temor bizarro a ser devorada, a desaparecer, a no salir de aquel majestuoso olor a humus, a hojarasca, a humedad viva. Tal vez un resquemor a ser jalada por la tierra que con sus raíces me hundiera.

Me arrepiento. No tomo esa vereda y sigo por la carretera. Mi corazón todavía bombea acelerado por la imaginación. Avanzo mirando a la izquierda siempre, abrazando un poco con los ojos esa experiencia que me perdí, ese destino que eliminé. Después de todo está Andrea dormida en esa casa. Me espera.

Sigo midiendo las alturas largas de los pinos y recuerdo a los seres mágicos de los bosques. Figuras ingentes hechas de pájaros, criaturas que andan en sus cuerpos de madera, diosas que protegen las semillas, zorros que son el puente entre la realidad y la ficción. Un sonido breve que surge de aquella negrura majestuosa, me impele a tomar más fuerza en el paso y lo único que hago es inhalar a profundidad para que algo de ese verdor, entre a mi cuerpo.

La luz del sol hace un esfuerzo, y tenue, da otro tono al cielo que todavía es una pantalla difusa: ha empezado a amanecer. Voy de regreso y comienzo a andar por una calle serpentina. La niebla deja salir a una figura de gran belleza, es un inmenso perro de un gris acerado brillante; es espigado, de músculos fuertes. Detrás de él avanza un hombre alto y también esbelto, vestido con una ligera ropa térmica gris, ambos parecen sacados de un cuadro monocromo. En silencio nos cruzamos y el hombre me mira extrañado mientras trota y se detiene un poco. A todas luces, mi ropa y mi piel le traen noticias de otro sitio. Vuelvo a la casa y entro con sigilo a la cama otro rato. Vuela mi mente a repasar el mundo blanco en el que anduve. A mirar con ojos cerrados ese bosque, que es también una palabra que se origina en la raíz germánica busk, que dio origen a bush (en alemán e inglés), la que significa arbusto.

La casa aún está en silencio. Falta poco para escuchar los ruidos de la casa y encontrar una nutritiva charla al lado del desayuno a la manera de Dinamarca: numerosas figuras de quesos, conservas, mantequillas, huevos, carnes, frutas y mermeladas, serán regalos que se colocarán como joyas ante nuestros ojos, al lado de humeantes panes y bebidas calientes.