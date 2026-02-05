Reforma electoral: Alternativas para los plurinominales

En las últimas semanas, la discusión sobre la reforma electoral se ha centrado en la desaparición o no de los legisladores plurinominales. Algunos, en especial Morena, defienden su desaparición argumentando que su existencia genera altos costos y que ha permitido la permanencia en las Cámaras de personajes que no son populares entre la población y, por lo tanto, no ganarían una elección de mayoría. En contraste, hay partidos como el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Verde y el PT que recuerdan que la función de los plurinominales es garantizar que más voces estén representadas en el Congreso, y que su desaparición ayudaría a enquistar mayorías artificiales.

Más allá de las posiciones partidistas, ya que ambos hilos argumentativos tienen sus fortalezas y debilidades, el debate no se limita a una disyuntiva entre desaparecerlos por completo o dejar las cosas igual, también hay puntos medios que se pueden tomar en cuenta. De hecho, hay al menos tres alternativas que permitirían conservar a los plurinominales, pero acabando con los legisladores perpetuos que siempre aparecen en las listas de representación proporcional.

TE PUEDE INTERESAR: Trump, María Corina Machado y el Nobel de la Paz

La primera, y la más sólida, es dejar a los plurinominales, pero estableciendo que lleguen a esos escaños los legisladores de cada partido con más votos que hayan competido en algún distrito, sin llegar a la victoria, es decir, si un candidato quedó en segundo lugar en un distrito, a pocos puntos porcentuales del ganador, y su partido tuvo un buen porcentaje de votos en una circunscripción, pero pocas victorias en distritos de mayoría, ese candidato obtendría uno de los lugares de representación proporcional para dicho partido. De tal manera que se garantiza que quienes llegan al Congreso sean personas que recibieron el respaldo de la ciudadanía.

La segunda es que no se permita la reelección entre los plurinominales, ya que, si bien a partir de 2030 esto será una realidad, se puede adelantar la vigencia de la norma para el caso de estos legisladores, con el fin de impedir que se perpetúen en el cargo personas que siempre aparecen en los listados de representación proporcional.

La tercera, y más complicada, consiste en establecer listas abiertas de plurinominales, es decir, dejar que las personas seleccionen a los legisladores que quieren dentro de un listado que presentan los partidos. El gran problema de este esquema es que requiere por parte de los electores de un amplio conocimiento de los perfiles de los candidatos, para que puedan seleccionar e incluso ordenar sus preferencias. Sin embargo, derivado de lo que vimos en la elección judicial con el tema de los acordeones, es muy probable que no funcione.

Por ende, existen varias opciones para salvar a los plurinominales y propiciar algo de pluralidad en las Cámaras. De lo contrario, podemos caer en un escenario en donde haya amplios sectores de la población que voten por determinadas opciones, pero que, al no ganar esos partidos distritos, se queden sin voces en el Poder Legislativo que defiendan sus intereses.

victorsanval@gmail.com

@victorsanval