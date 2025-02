Regalos de boda

Al empezar la noche de bodas el novio le dijo con emotivo acento a su desposada: “Tengo un regalo para ti, amor mío. Es mi virginidad; la nunca tangida flor de mi pureza que conservé sin mácula, impoluta, para entregarla el día de mis nupcias a la mujer a quien daría el dulcísimo título de esposa”. Agradeció ella: “Qué lindo, Tonilito. Cuando regresemos de la luna de miel yo te compraré una corbata”... Sir Fluffyrump y lord Feebledick acudieron a la comida anual del Regimiento de Calcuta en el Four Feathers Club de Londres. En voz baja le dijo Fluffyrump a Feebledick: “Te invito hoy por la tarde a una orgía”. Quiso saber milord: “¿A qué horas se servirá el té?”. Replicó, extrañado, Fluffyrump: “Ahí no se sirve té”. “¿Ah no? –se sorprendió Feebledick–. ¿Y entonces cuál es el propósito de la reunión?”... Doña Fecundia le contó a su nueva vecina: “Tuve ocho hijos. Dos con mi primer marido, dos con el segundo, y los otros cuatro yo solita”... Moneta era fea pero adinerada. O adinerada pero fea, según el lado por donde se le mire. Un individuo de nombre Bragueto le propuso matrimonio. Objetó ella, recelosa: “Te quieres casar conmigo porque tengo dinero”. “Todo lo contrario, Mone –replicó el labioso tipo–. Quiero casarme contigo porque yo no lo tengo”... “¡Qué hueco tan enorme dejas, Ataúlfo!” –gimió la inconsolable viuda en el sepelio de su esposo–. “Comadrita –le sugirió por lo bajo doña Cleta–. Que la explicable pena que ahora siente no la haga revelar intimidades”... El agente de seguros de vida trataba de venderle uno a don Cucoldo. Le hizo una dramática pregunta: “¿Qué hará su esposa cuando emprenda usted el viaje que no tiene retorno?”. Contestó, impertérrito, el señor: “Ya no tendrá que esconderse para hacer lo que hace ahora cuando emprendo los viajes que sí tienen retorno”... Un amigo de Babalucas le dijo: “Me enteré de que Sevicio, aquel compañero nuestro de la juventud, es sadomasoquista”. Opuso el badulaque: “¿Cómo puede ser eso, si ni siquiera terminó la secundaria?”... A los dos meses de casado el joven Terebinto le hizo a su esposa Pirulina una insólita demanda. Le exigió en forma terminante que le dijera los nombres de los novios que había tenido, por estricto orden cronológico. “Déjame recordar –ponderó ella–. Antonio, Pedro, Alfonso, Sergio, tú, Ramón, Manuel, Felipe, Andrés, Raúl, David...”... Hay palabras que en España se usan con naturalidad y que en México son de empleo restringido. Una de ellas es la palabra “culo”. La señora Incera, en cuya casa de Santander me hospedé un tiempo, solía decir que su difunto esposo usaba unos lentes “tan gruesos como culo de botella”. Entre nosotros, en cambio, el vocablo es equívoco. Por ejemplo, el machismo que aún prevalece en nuestro país hace que algunos insolentes usen todavía el vulgar término “culito” para aludir a una mujer joven y de atractivas formas. Digo todo eso porque el cuento con que finaliza hoy este desaliñado texto contiene dicho voquible, el cual, aunque venga en modo diminutivo, hace que el relato sea impropio para ser leído por personas con escrúpulos de pudicicia. He aquí la precitada y poco recomendable narración... Un tipo llamó por el celular a otro. Como no obtuvo respuesta marcó el número del teléfono de su casa. Entonces sí contestó su amigo. Le dijo el otro con voz queda: “Tengo dos culitos”. El que respondió la llamada escuchó un “click” que le dio a saber que su esposa había descolgado la extensión del aparato, y que alcanzó a oír lo que el amigo dijo. Así, respondió de inmediato: “Pues vaya usted a la Facultad de Medicina. Seguramente nunca han visto un fenómeno anatómico tan raro”... FIN.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma al Infonavit: ilegal maniobra para apropiarse del dinero