Se cuentan ya muchos años.

En la Capilla contigua a la catedral saltillense se venera ese crucifijo tan expresivo. El escultor captó el instante en que se consuma el sacrificio redentor.

Inspira serenidad, paz, inocencia y entrega total.

TE PUEDE INTERESAR: No contagiarse de lo que se condena

Después del máximo sufrimiento, quedó esculpido, en el rostro, el amor del Hijo del hombre que aceptó dar la vida perdonando y ofreciéndose como víctima inocente. Así todos los culpables arrepentidos podrían alcanzar también perdón.

Muchos saltillenses vuelven a su tierra en estos días. El tema del novenario ha sido la conversación con Dios. Abundaron las reconciliaciones sacramentales y fueron muchos los que diariamente se acercaron al banquete conmemorativo y sacrifical.

Como de la bandera se eleva el ciudadano a pensar en la patria, así el creyente, al contemplar la bella imagen, eleva pensamiento y corazón diciendo en su interior: “todo esto fue por mí. Nadie tiene más amor que quien da la vida por los que ama”.

MOTORES EN NOVEDAD

Que ya no usen combustible.

Que en lugar de gasolina o diésel usen agua. Por electrólisis sólo se hace la separación de hidrógeno y oxígeno. Ya hay un resultado chino y otro ruso.

Y los alemanes no han tardado en proponer el lanzamiento de su motor que no requiere pistones ni válvulas, que es de combustión interna; pero funciona con cualquier combustible y no produce emisiones tóxicas. Es pequeño y de poco peso.

No tardarán en aparecer los impulsados a partir de energía solar o eólica y, claro, los que aprovechen la energía nuclear.

Y la gobernanza, que parece motorizada, también está presentando en el mundo unas democracias sin pueblo, unas elecciones sin mayorías, unos izquierdismos derechizados y unas derechas zurdas, dictaduras y tiranías endémicas que parecen toleradas, porfirismos de varias nacionalidades.

Se observan continuismos manipulados, así como magistraturas por elección popular y no por mejor puntuación en capacitación especializada y experimentada. Parece que a esos estrenados motores “políticos” los impulsa el abuso diversificado, en progresiva deshumanización.

PASTA DE CONCHOS

Después de mucho cavar y desaguar llegaron los excavadores a lo que se ha llamado “restos biológicos”. Se ha informado que corresponden a cuatro mineros.

Siguen en avance las indagaciones y se van encontrando diversos instrumentos de trabajo: cascos, ropas, herramientas y hasta planta de luz. Para encontrar y recobrar los “restos biológicos” de todos los que fueron víctimas de los derrumbes tendrá que pasar mucho tiempo más, afrontando constantes riesgos en esas profundidades devastadas.

TE PUEDE INTERESAR: A dos años de la tragedia, continúan trabajos en ‘El Pinabete’, pero no hay nuevos indicios biológicos

Después de las extracciones seguirán las identificaciones, ahora posibles por la detección de los ADN de cada difunto. Se irá entregando a cada familia una bolsa con lo recobrado e identificado.

Esperemos en que esté cerca el tiempo en que la región minera pueda diseñar una extracción robotizada, sin riegos humanos.

ESPÍRITU OLÍMPICO

Está el atractivo de las medallas.

Está la emulación competitiva que busca vencer a los adversarios. Y destella siempre el anhelo de superar marcas anteriores, logrando más altura, más velocidad, más fortaleza o más armonía, belleza y excelencia en las disciplinas estéticas.

Trofeo, victoria y superación se exhiben ante espectadores presenciales y televidentes para expulsar mediocridades y estancamientos que no avanzan hacia los horizontes inalcanzables...