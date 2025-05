Se destapa Luis Fernando Salazar para la alcaldía de Torreón

El senador morenista Luis Fernando Salazar se destapó ayer como aspirante a la alcaldía de Torreón, en caso de que el candidato a la perla lagunera sea varón.

El político comarcano dijo estar dispuesto a participar en la encuesta interna de la 4T para seleccionar al candidato junto a Shamir Fernández, Jorge Luis Morán y Antonio Attolini.

TE PUEDE INTERESAR: Morena Coahuila: Dengue pospone acuerdo de paz entre Cecilia y Luis Fernando

“Si uno de ellos gana, seguro que voy a apoyarlo, pero la verdad, sí estoy valorando participar en la elección municipal del 2027”, expuso.

Convaleciente de la enfermedad del dengue que lo tumbó en cama por varios días, Luis Fernando, en charla telefónica, aseguró que puede ganar para Morena la alcaldía de Torreón.

“A mí siempre me va bien en las elecciones, salvo una en la que no pude registrarme, ahorita el alcalde Román Alberto trae un fuerte desgaste, ya le gané a Riquelme y hay condiciones”, aclaró.

El senador lagunero destacó que la elección a gobernador aún está lejos, y por eso le interesa ganar en el 2027 la alcaldía torreonense, sin descartar ir por la gubernatura, pero a su tiempo.

Luis Fernando señaló que el próximo triunfo de Morena en Gómez Palacio, Durango, extenderá la influencia de la 4T en la parte de la comarca lagunera que corresponde a Coahuila.

“Es un gran reto para mí, ganar en uno de los grandes bastiones del PRI en el estado, y estoy seguro que puedo hacerlo”, advirtió.

Finalmente, precisó que en caso de que Morena decida que sea una mujer la candidata a la alcaldía, la diputada federal Cintia Cuevas es el perfil ideal.

CHAFIRETE

Desde Cuencamé, Durango, reportan al ex aspirante de Morena a la alcaldía de Torreón, Shamir Fernández, en labores de chafirete.

Shamir fue el chofer, tipo Uber, del líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que ayer estuvo en Durango en temas de proselitismo para las elecciones municipales del próximo 1 de junio.

Por cierto, el convoy de Fernández Noroña fue detenido en un filtro, camino a Durango, por elementos de la policía estatal.

“El gobernador Villegas Villarreal, usando la policía estatal para hostilizar e intimidar el día de ayer que íbamos al cierre del Dr. Enríquez, en Durango Capital”, denunció Gerardo en redes sociales.

Como anécdota, vale comentar que al líder senatorial llamó la atención que Shamir se llevó hasta el perro al cierre de campaña de Flora Leal.

¡Qué oso!

CERO PAROS EN COAHUILA

En tanto en Oaxaca 12 mil 404 instituciones educativas se fueron a paro laboral, lo que representa el 95 por ciento de las escuelas, en Coahuila, ningún plantel reportó suspensión de clases.

La entidad se mantiene sin afectaciones laborales, ni de clases, al cierre del presente ciclo escolar, a pesar de que, en el sur del país, hay estados en paro desde hace una semana.

Enhorabuena para el secretario de Educación, Emanuel Garza...

JERICÓ ES INCANSABLE

Con apoyos médicos y económicos, el diputado federal, Jericó Abramo Masso, recorrió ayer las colonias Fundadores y Morelos, en Saltillo.

El representante popular del PRI visitó casa por casa y cuadra por cuadra a vecinos en estado vulnerable.

Abramo Masso entregó sillas de ruedas, medicamentos y apoyos económicos ya concertados con ciudadanos que le solicitaron ayuda, pero aprovechó la vuelta para atender a más personas.

Ahí la lleva...

CHIVO EN CRISTALERÍA

Por todos lados se le complica el panorama al alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, que en lo interno trae un grave descontrol administrativo y ahora se le desbarata la salud pública.

Gezahel Medina Burgoa renunció el lunes a la Dirección de Ingresos local, tras publicar un mensaje en el que dijo lo hizo en honor a los principios de la 4T de no robar, no mentir y no traicionar.

Con Gezahel suman ya varios funcionarios municipales que renuncian a sus puestos, ante el temor de verse implicados en temas irregulares al interior de la alcaldía nigropetense.

En cuanto a asuntos de sanidad, el sector Salud reportó en Piedras Negras un brote de sarampión, con 10 enfermos ya diagnosticados con este mal epidémico.

Una cabra en cristalería, aseguran dirigentes y militantes del PT, al referirse a Jacobo...