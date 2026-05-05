Se fueron de espaldas cuando Rocha Moya les dijo esto...

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Se fueron de espaldas cuando Rocha Moya les dijo esto...
    CUARTOSCURO

Rocha se tenía que ir... Lo que no imaginaron es la resistencia indoblegable con la que se iban a enfrentar: Andrés Manuel López Obrador

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sorprendió al Ejército mexicano con una solicitud. Era el arranque del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Ella había anunciado una estrategia especial para atacar la violencia en Sinaloa. Incluía que su gabinete de Seguridad y, en especial, el secretario Omar García Harfuch estarían viajando constantemente a ese estado convertido en una zona de guerra.

En esos días, Rocha Moya se acercó a los mandos militares. Les pidió que no llevaran a cabo el operativo que estaban planeando contra la cúpula de Los Chapitos porque le podían descomponer aún más la situación en el estado. Los militares se fueron de espaldas. No sólo por la petición, sino porque no se explicaron cómo se había enterado el gobernador de un operativo que se mantenía en el más alto nivel de secrecía. La respuesta del gobernador no les satisfizo.

https://vanguardia.com.mx/opinion/dinero-en-sus-manitas-andy-y-rocha-moya-AB20471450

Los altos mandos militares desplegados en Sinaloa le reportaron de inmediato a sus superiores. Desde ese día, el general secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, concluyeron que Rocha se tenía que ir. Que el gobernador no era parte de la solución. Era parte del problema. Lo que no imaginaron es la resistencia indoblegable con la que se iban a enfrentar: Andrés Manuel López Obrador. El expresidente dijo: Rocha no se va. Y la Presidenta instruyó a su orquesta tocar esa partitura: Rocha no se va.

Así me lo revelan fuentes oficiales de primer nivel. Para resolver el problema de tener que coordinarse con alguien en quien no confiaban, le dejaron de reportar todas sus actividades, le dejaron de responder todos sus mensajes por celular y le dejaron de tomar todas las llamadas. Lo pusieron en la congeladora y actuaron por su cuenta.

Con el paso de los meses y la recolección de información de inteligencia en el terreno, la conclusión en el equipo de la presidenta Sheinbaum fue todavía más crítica: Rubén Rocha Moya llegó al poder impulsado por el Cártel de Sinaloa, pero cuando el cártel se dividió, él tomó partido a favor de Los Chapitos. Esto generó que la otra facción, La Mayiza, quedara dolida con el gobernador: en el entorno de “El Mayo” Zambada y sus hijos, a Rocha Moya lo ven como un traidor que colaboró con Los Chapitos en el secuestro y entrega a Estados Unidos del patriarca de la familia. Hay expresiones públicas de La Mayiza en esa dirección.

https://vanguardia.com.mx/opinion/rocha-moya-asunto-de-estado-para-sheinbaum-DP20494623

Del que también llevaba mucho tiempo desconfiando el gabinete de seguridad de la presidenta Sheinbaum es del senador morenista por Sinaloa, Enrique Inzunza, también acusado de narco por el gobierno de Estados Unidos. Pronto llegaron a la conclusión de que era el principal interlocutor del gobierno con el cártel. Lo sabía todo mundo. A pesar de esto (o quizá gracias a esto), los pactos ya estaban alineándose para que él fuera el candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa en el 2027. Hoy piensan que es contra el que Estados Unidos la tiene más fácil para armar un expediente, según las mismas fuentes.

SACIAMORBOS

¿Cree la presidenta Sheinbaum que el gobierno de Estados Unidos le va a creer a la Fiscalía General de la República mexicana lo que concluya sobre su “investigación” en el caso de Rubén Rocha Moya? No one trusts the local system, dicen las fuentes de allá.

@CarlosLoret

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Crimen Organizado
personajes

Localizaciones


Sinaloa

Personajes


Rubén Rocha Moya

Organizaciones


Cártel de Sinaloa
Los Chapitos

Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola

Periodista mexicano con amplia trayectoria en televisión, radio y prensa escrita. Fue conductor de noticiarios en Televisa y actualmente colabora en Vanguardia MX, El Universal, W Radio y Latinus, donde realiza investigaciones y análisis políticos.

Loret de Mola tiene una larga trayectoria como reportero, corresponsal de guerra en varias ocasiones y conductor de televisión. Es autor de varios libros y ha sido premiado en múltiples ocasiones por sus trabajos periodísticos a nivel nacional e internacional.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los precios de la vivienda en Saltillo y la Región Sureste pueden llevar a una burbuja inmobiliaria.

Saltillo: urge AMPI a regular mercado para evitar burbuja inmobiliaria ante altos precios
La delegación de Coahuila regresó con 16 medallas de la Olimpiada Nacional de Matemáticas, entre ellas tres preseas de oro obtenidas por alumnos de primaria y secundaria.

Estudiantes ponen en alto a Coahuila en Olimpiada Nacional de Matemáticas 2026
Integrantes del Foro de Abogados señalaron que el Congreso de Coahuila ha mostrado deficiencias técnicas en la elaboración de leyes, al grado de que algunas disposiciones han tenido que ser corregidas por instancias judiciales.

Juristas exigen perfiles aptos al Congreso de Coahuila; convocan a candidatos a conversatorio
Coahuila conmemoró el Día Internacional del Trabajo con una ceremonia oficial.

Coahuila es ejemplo de estabilidad laboral: Manolo Jiménez; resalta coordinación entre sectores
PRI–UDC, Morena–PT y Movimiento Ciudadano comenzaron actividades proselitistas en la región Sureste con eventos, recorridos y reuniones vecinales en busca del voto ciudadano.

Coahuila entra en modo electoral: arrancan campañas para renovar diputaciones locales
Vecinos reportan humo constante en el sector norponiente, especialmente por las noches en tramos cercanos a Nazario Ortiz Garza.

Persisten humo de ladrilleras, abandono e inseguridad en poniente de Saltillo
Intervenciones continuarán este miércoles en el carril lateral, en dirección de poniente a oriente.

Por trabajos en LEA, piden precaución a conductores en Saltillo
Morena: El colmo del cinismo

Morena: El colmo del cinismo