Se puede decir... Que a las navidades no las puedo ‘ver’

Opinión
/ 25 diciembre 2025
    Se puede decir... Que a las navidades no las puedo ‘ver’
    El centro histórico de San Cristobal de las Casas, Chiapas presenta un diseño decorativo basado en luminarias de alta densidad y estructuras de madera tipo cabaña. Foto: Cuartoscurp/Isabel Mateos Hinojosa

Pero no se puede decir... Que para mi son “tristes”

Desde que tuve uso de razón, una vez y cuando se instalaban los vendedores en la Plaza de Armas de Torreón, por el lado de la calle Valdés Carrillo esquina con Morelos frente al hotel Elvira, en uno de los puestos vi y me gustó una pistolita que costaba un peso y le dije al vendedor que me la guardará para el mero día veinticinco por la mañana se la pagaba y en señal de trato le dejaba treinta centavos, y me dijo que sí, pero no cumplió, pues cuando fuí por ella la había vendido, y desconsolado me fui a llorar en contraesquina donde está el edificio Monterrey, que por esas cosas de la vida, la esquina sigue idéntica, y siempre esquivo “pasar” por ahí.

Temas


Navidad

Localizaciones


México

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La reflexión hacia la búsqueda de la Paz, se enfocó en la responsabilidad de buscarla.

Papa León XIV llama a la responsabilidad para la paz global, en su primer mensaje de Navidad
Pino Cósmico, es como llamó la NASA al fenómeno de estrellas que forman la figura; el gas que hay alrededor de ellas, ayuda a generar el tono verde.

Nasa revela imagen de Pino Navideño en el universo a 2 mil 500 años luz
El acuerdo representa la mayor compra de Nvidia en su historia

Nvidia concreta compra histórica de activos de Groq por 20 mmdd
Este es el horario que tendrán Costco y Sam’s durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Costco y Sam’s: Este es el horario especial que tendrán los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

La Región Norcentral, de la que Coahuila y Nuevo León forman parte, es la que reporta la mayor tasa de fumadores en el país.

Lideran Coahuila y Nuevo León en consumo de tabaco: más de 20% fuma
Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, cierra la sucursal de Gonzalitos, en Monterrey, Nuevo León.

Navidad agridulce: Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, dice adiós en Monterrey
Varias personas acudieron desde temprano para completar compras pendientes, especialmente para la cena.

Saltillo: Hasta 10 mil pesos gastan familias en compras de última hora en el Centro Histórico