Se puede decir... Que Adán en el filo de la ‘navaja’
/ 22 octubre 2025
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
Organizaciones
Pero no se puede decir... Que a un paso de ser “enjuiciado”
Cada día surgen nuevas acusaciones en contra del senador morenista Adán Augusto López, que lo están cercando, o mejor dicho: ahorcando, lo cual tarde o temprano le hará compañía a Bermúdez Requena, quien es señalado el líder de la llevada y traída Barredora, con lo que el susodicho Senador, ya no siente lo duro sino lo tupido, y que su protector el Peje al que considera hermano del alma, así como Claudia, que le hace segunda, no les va a quedar de otra que dejar de estarlo arropando y, abandonarlo a “su” suerte.