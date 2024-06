Se puede decir... Que AMLO ya tiene un pie en el “estribo”

Pero no se puede decir...Que fácilmente se “vaya”. El poder que posee, no lo dejará de un día para otro, por inercia continuará guiando, conduciendo y orientando a su fiel y disciplinada alumna, lo cual es lógico y natural, porque para eso trabajó de día y de noche por seis años, hasta encontrar la Cuarta Transformación de México, y que no completó con el tiempo necesario para que la misma aterrizará, por lo tanto, de una u otra manera, se seguirá sacrificando hasta no ver culminado su anhelado sueño, y para ello, estará tras bambalinas del nuevo Gobierno, “dirigiendo” su proyecto.