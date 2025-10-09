Se puede decir... Que Claudia Sheinbaum tiene ‘trenitis’
/ 9 octubre 2025
Pero no se puede decir... Que igual que su “Antecesor”
El Tren Maya, que fue una de las obras cumbre de AMLO, ha costado cinco veces del presupuesto original, y todavía es tiempo de que aún no se ha terminado, porque cuando no es una cosa, surge otra, y por más que se diga que es lo máximo, mienten y nunca jamás será un negocio rentable, y ya con esa equivocada empresa, la señora Presidenta, se está arriesgando en construir trenes por todos lados, a sabiendas de que una vez que estén terminados, con el tiempo acabarán en ser unos “elefantes” blancos”.