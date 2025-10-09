Se puede decir... Que Claudia Sheinbaum tiene ‘trenitis’

/ 9 octubre 2025
    Se puede decir... Que Claudia Sheinbaum tiene ‘trenitis’
    Claudia Sheinbaum, presidenta de México, realizó un viaje en el Tren Maya que partió de Cancún a Mérida, en compañía de los gobernadores: Mara Lezama (Cancún) y Joaquín Díaz Mena (Mérida). Foto: Cuartoscuro/Presidencia

Pero no se puede decir... Que igual que su “Antecesor”

El Tren Maya, que fue una de las obras cumbre de AMLO, ha costado cinco veces del presupuesto original, y todavía es tiempo de que aún no se ha terminado, porque cuando no es una cosa, surge otra, y por más que se diga que es lo máximo, mienten y nunca jamás será un negocio rentable, y ya con esa equivocada empresa, la señora Presidenta, se está arriesgando en construir trenes por todos lados, a sabiendas de que una vez que estén terminados, con el tiempo acabarán en ser unos “elefantes” blancos”.

