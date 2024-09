Se trata de una añeja idea de convertir a la Comarca Lagunera, en una nueva Entidad federativa, que tendría como capital a la ciudad de los grandes esfuerzos: Torreón, porque siempre ha existido el favoritismo hacia la capital coahuilense Saltillo, al concentrar en Ella mejores proyectos, sobre todo de inversión y despreciando, -por decirlo así-, a la Perla de la Laguna, no obstante que aquí se generan grandes ingresos para Coahuila, sin embargo, ese monumental proyecto, no es fácil ni sencillo, pero soñar no “cuesta” nada.