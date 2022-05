Pero no se puede decir...Que así seguirá por un tiempo “x”. Emilio Lozoya, ex director de Pemex aún no ha podido llegar a un arreglo económico con la petrolera mexicana, que consiste en resarcir los daños y perjuicios que le ocasionó con sus actos de corrupción, cuando estuvo al frente de dicha empresa, y que al parecer son miles de millones de dólares, y mientras no pague, seguirá tras de las rejas, -y aquí entre nos-, esa orden ya se dió desde “Palacio” Nacional.