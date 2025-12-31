Se puede decir... Que el Interoceánico es un ‘ataúd’

/ 31 diciembre 2025
    Se puede decir... Que el Interoceánico es un ‘ataúd’

Pero no se puede decir... Que fue construido a base de ‘chatarra’

La construcción planeada, autorizada, y medio fabricado en el sexenio próximo pasado, se hizo en vías que datan desde el Porfiriato, otras se les dio medio mantenimiento, otras sí fueron nuevas y en cuanto a los vagones y locomotoras datan desde mil novecientos setenta y seis y mil novecientos ochenta y dos, que demuestra que en lugar de ser un ferrocarril hecho y derecho, es un macabro ataúd que tarde o temprano habría que salir a flote, y que Claudia debe de proceder en contra de la caterva de “falsos” constructores.

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

