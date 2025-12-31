Se puede decir... Que el Interoceánico es un ‘ataúd’

La construcción planeada, autorizada, y medio fabricado en el sexenio próximo pasado, se hizo en vías que datan desde el Porfiriato, otras se les dio medio mantenimiento, otras sí fueron nuevas y en cuanto a los vagones y locomotoras datan desde mil novecientos setenta y seis y mil novecientos ochenta y dos, que demuestra que en lugar de ser un ferrocarril hecho y derecho, es un macabro ataúd que tarde o temprano habría que salir a flote, y que Claudia debe de proceder en contra de la caterva de “falsos” constructores.