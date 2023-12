Se puede decir... Que el tiempo “pasa”

Pero no se puede decir... Que del rescate “nada”. Los mineros de la mina Pasta de Conchos, que ya tienen desde el dos mil seis atrapados en las entrañas de dicho pozo, y que AMLO prometió una y mil veces que serían rescatados, y a la vez utilizó esa desgraciada tragedia como bandera en su campaña presidencial, y hasta el día de hoy, no ha cumplido, y ni cumplirá porque ya casi se va, y MARS ex Gobernador coahuilense tampoco apoyó a los deudos de los mineros, que siguen en vano les entreguen los restos para darles “cristiana” sepultura.