Se puede decir...Que en el primer semestre las Entidades recibieron sus “participaciones”

Pero no se puede decir...Que a Coahuila se las entregaron “mochas”. Al persistir el rencor en contra del Gobierno coahuilense, por parte de AMLO, por diferencias entre el ex Gobernador Miguel Ángel Riquelme y él, el actual Gobierno sigue padeciendo las terribles consecuencias, al no recibir aún completas las participaciones federales a que tiene derecho legal y fiscalmente, no obstante que al actual Gobernador se le prometió que con él, el castigo sería cancelado, cosa que no ha sucedido, porque sigue vigente, lo cual, ahora sigan pagando “justos” por pecadores.