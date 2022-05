Se puede decir...Que Humberto Moreira “reapareció”

Pero no se puede decir...Que dió señales de “vida”. Al ex Gobernador coahuilense no se le había visto desde que asistió a la pomposa boda de su amiga la Maestra, quien contrajo nupcias con su ex su abogado, que es mayor que él algunas décadas, y lo que animó al Profesor aparecer en la política nacional, fue para vaticinar que su cuñada la candidata a la gubernatura de Hidalgo, perderá de todas, todas, notándose que entre ellos hay un claro distanciamiento, sobrando palabras y deseos, ya que el destino de la politica está en “manos” de los hidalguenses.