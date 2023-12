Se puede decir... Que la clase política siempre busca evadir a la “Justicia”

Pero no se puede decir... Que la mayoría lo “logra”. Para obtener ese valioso objetivo, contra viento y marea buscan tener un valioso y jugoso hueso, con el que de golpe y porrazo tienen la protección de la impunidad, y todavía más allá: si se le agregan recursos, su vida cambia de la noche a la mañana, que hasta su manera de andar es diferente, entonces no hay duda que la mayoría de las personas tratan de refugiarse en la política, que de no hacerlo cometen grande error, pues ya adentro y arropados por dicha actividad, su vida estará llena de “prosperidad” eterna.