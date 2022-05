Se puede decir...Que la inflación se “desbocó”

Pero no se puede decir...Que ya se salió de “control”. En estos momentos la 4T está sudando la gota gorda, por tratar de controlar ese fenómeno que golpetea con saña a la economía, porque los precios en su conjunto se fueron hasta las nubes, y por lo visto, no habrá poder humano que los baje, obligando, -porque no hay de otra otra-, a que sean bajados por cualquier forma, y si se toma ese camino, surgirán otros problemas, mientras tanto, los precios se encuentran a merced de la oferta y la demanda, haciendo que a río revuelto, haya “ganancias” de pescadores.