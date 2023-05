Pero no se puede decir...Que se caracteriza por “explosivo”. La irritabilidad y rabia del señor Presidente, ni el mismo los puede controlar, pobre de aquél que se atreva a cuestionarlo, provocarlo o sacarlo de sus casillas, porque ya se podrá componer, al instante lo pone en su lugar, por lo tanto, con él hay que andarse con mucho tiento, y para nada encolerizarlo, ya que de lo contrario, recibirá una respuesta jamás imaginada, que no debería de ser así, él está para servir, atender y sobre todo, ganarse la confianza de sus gobernados, y no el miedo, “animadversión” y odio.