Se puede decir... Que la Ministra de la Corte se salió con la “suya”

Pero no se puede decir... Que AMLO la arropó en “exceso”. Y no fue porque sea ducha en Derecho, sino que ella está casada con un distinguido señor que es nada menos gran amigo del inquilino mayor de Palacio Nacional, y por eso y más, no se atrevió a destituirla, molestarla, ni a tocarla, sino todo lo contrario, la apoyó, protegió y la sostiene como Ministra de la Corte, a pesar de haber plagiado la Tesis para obtener el Título de Licenciada en Derecho, que si eso es cierto, el hueso que ostenta, y todo lo que niegue, apruebe y firme como tal, es falso de “toda” falsedad.