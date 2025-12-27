Se puede decir... Que la tos y el dinero no se pueden ‘ocultar’

De la noche a la mañana todos los integrantes del partido en el poder, son unos ricos y otros millonarios, a la mayoría se les ha visto en el extranjero disfrutando de su riqueza, echando al olvido aquello de que primero los pobres, nada de eso, porque primero, siempre y después, son ellos, y vaya que si son mega millonarios, y por mencionar solo a uno de ellos, el hermano de AMLO, Adán Augusto López Hernández, al que le sobra el dinero, y que además tira y derrocha a manos llenas, sin una “mínima” consideración.