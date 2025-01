Se puede decir... Que la vida no vale ‘nada’

La vida es lo más valioso para todo ser humano, por tal, se debe de cuidar a lo máximo, ya que solo se vive una vez, pero hay quienes no la valoran para nada, y a diario se pierden porque existen seres que son contratados u ocupados para acabar con ella, ya sea por odio, venganza o simplemente por estorbo, y que los tres niveles de gobierno no se dan abasto para terminar con tantos crímenes, asesinatos o como Usted les quiera llamar, y que el actual Régimen, no halla la puerta para terminar con ese “interminable” delito.