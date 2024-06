Se puede decir... Que la votación fue “arrolladora”

Pero no se puede decir... Que el triunfo ha sido “histórico”. La virtual Presidenta Claudia Sheinbaum, recorrerá el país para agradecer a los mexicanos, que votaron por ella, pero no lo hará sola, sino que la acompañará su maestro y guía AMLO, saltando la duda de que los gastos de ese costoso viaje quién los pagará, ven la tempestad y no se hincan, puesto que las campañas le costaron a los mexicanos mil ciento sesenta y un mil millones de pesos, y todavía tirarán más millones inútilmente, que si lo hacen, arrancará la Doctora su Sexenio con el “pie” izquierdo.