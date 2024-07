Se puede decir... Que los Ministros de la Corte no son blancas “palomas”

Pero no se puede decir... Que la mayoría tienen “denuncias”. La más sobresaliente y escandalosa, es la que carga sobre sus espaldas, es el ex ministro Arturo Saldivar, muy apegado a la 4T y protegido de hueso colorado de AMLO, y los demás, están en las mismas, aunque existen algunas muy claras excepciones, porque hay aves que cruzan el pantano y no manchan su albo plumaje, pero otros no aguantan para nada cañonazos de cincuenta mil pesos oro, y se hacen de la vista gorda, y rotundamente caen postrados de rodillas, ante y frente el poderoso caballero que es “don” dinero.