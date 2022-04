Se puede decir...Que los presidenciables van “aumentando”

Pero no se puede decir...Que el secretario de Gobernación es uno “más”. Oficialmente AMLO ya lo insinuó, aunque lo niegue, pero no hay que perder de vista que la reina de la corona es la jefa de la Ciudad de México, ellos por el momento son los principales, porque el Presidente, además carga un morral de prospectos por si tiene que echar mano de última hora de alguno de ellos, debido a que en política no hay nada escrito, y digan lo que digan, el futuro primer Mandatario depende del “indispensable” dedazo.