Se puede decir... Que Pemex sigue en caída ‘libre’

Opinión
/ 19 diciembre 2025
    Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, mostró una gráfica con la evolución de la deuda en Petróleos Mexicanos (PEMEX) durante la conferencia Mañanera del Pueblo. Foto: Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez

Pero no se puede decir... Que para nada tiene “remedio”

La petrolera mexicana avanza con números rojos, y el esfuerzo por más que se le pone, resulta en vano, ya que las pérdidas las tiene a la orden del día y los adeudos financieros, como los que tiene con proveedores, son los más elevados desde que fue nacionalizado, y las tremendas necesidades de inversión son gigantescas, o sea que no existe alguna forma de sacarlo de la barranca en que se encuentra hundido, y lo único que medio puede solucionar y sacar adelante, es el renglón laboral, ya que al Sindicato, no “puede” fallarle.

hidrocarburos
Deudas

México

PEMEX

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

