Se puede decir... Que Pemex sigue en caída ‘libre’

La petrolera mexicana avanza con números rojos, y el esfuerzo por más que se le pone, resulta en vano, ya que las pérdidas las tiene a la orden del día y los adeudos financieros, como los que tiene con proveedores, son los más elevados desde que fue nacionalizado, y las tremendas necesidades de inversión son gigantescas, o sea que no existe alguna forma de sacarlo de la barranca en que se encuentra hundido, y lo único que medio puede solucionar y sacar adelante, es el renglón laboral, ya que al Sindicato, no “puede” fallarle.