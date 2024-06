Se puede decir... Que resultaron igual que “todos”

Pero no se puede decir... Que son una nueva camada de “millonarios”. Presumía a cada momento que los de la 4T no eran igual que ellos, sino que son distintos y diferentes, proclamaba a los cuatro vientos y hasta lo hacía en tono de presunción, ni más ni menos que AMLO, de que no tenían uñas y manos largas sus funcionarios, y sobre todo ÉL, pero ahora resulta que la mayoría de los integrantes de su equipo de colaboradores, son una bola de corruptos, y para nada se quedaron atrás, siendo como todos: nuevos ricos y millonarios, que dejaron al Presidente “en” vergüenza.