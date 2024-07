Se puede decir...Que sigue la mata “dando”

Pero no se puede decir... Que la tercer camada siguió con el sello de “AMLO”. La Presidenta electa sigue dando a conocer por dosis a los personajes que formarán su equipo, y los que acaba de nombrar, no hay duda, fueron palomeados de nuevo por el Presidente, que insiste que en nada influirá en la señora Claudia, siendo todo lo contrario, lo cual está a la vista, y es que el poder por donde se le vea, hace que quien lo posee, para que se desprenda de él tendrán que pasar años y hasta sexenios, es más, el actual Ejecutivo que es todo poderoso, no “es” la excepción.