Se puede decir... Que todos lo callan aunque lo ‘saben’

La fuga de capitales siempre se ha encontrado activa, y hoy no es la excepción, pues todo es motivado por la inseguridad, incertidumbre y aunque Usted no lo crea el fenómeno Trump, que se quiere adueñar a la brava de todo lo de valor, situación estratégica y de lo que le venga en gana, razón lógica y segura que han tomado los capitalistas e inversionistas de proteger y no arriesgar sus recursos, buscando lugares más seguros, mientras se calma la situación y desaparezcan estos “ratos” de desazón.