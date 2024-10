Se rompen los espejos entre México y EEUU. Episodio I

De hecho, las más recientes designaciones de este tipo corrieron por cuenta de la ex titular de la SRE, Alicia Bárcena, al nombrar Eminentes a los embajadores Norma Bertha Pensado y Juan Manuel Gómez, “por sus excepcionales servicios para México en el exterior”. Esto ocurrió el pasado 8 de marzo.

El título de Eminente lo obtuvo de manos del ex presidente López Obrador, cuando normalmente tal distinción corre a cargo del Canciller en turno, que en ese caso era Marcelo Ebrard.

- El 14 de diciembre de 2020, Martha anunció que se jubilaría anticipadamente tras 43 años de servicio en la diplomacia mexicana, pero López Obrador no se lo aceptó.

- Esa fue la gota que derramó el vaso en los frecuentes desencuentros que tuvo con quien era su jefe organizacionalmente hablando: el ex Canciller Marcelo Ebrard y hoy Secretario de Economía en el gobierno de Sheinbaum.

- Negociación para que el entonces presidente Trump no tocara el tema del muro, durante la visita de AMLO a la Casa Blanca, en julio 2020.

- Arresto y extradición a EEUU del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, en julio 2020.

- Finalmente se dio y el 21 de febrero de 2021 la sucedió Esteban Moctezuma Barragán, quien pasó sin pena ni gloria el resto de su gestión como embajador de México en EEUU.

Ella es Martha Bárcena.

Ahora sí, estas son mis conclusiones sobre lo que ocurrió ayer en la reunión del IMEF.

Noten que no voy a usar comillas para nada, de las cuales está saturado el boletín que distribuyó el área de Prensa del IMEF.

Son mis apuntes sobre lo que capturé en dicho evento y asumo la total responsabilidad de lo que escribo en seguida.

Tengo suficientes documentos que sostienen lo que viene. ¿Arre? ¡Arre!

EEUU necesita a México, pero puede sobrevivir sin nosotros. México, no

México creó desde mucho antes de la 4T, organismos espejo con EEUU, su principal socio comercial.

Pero los espejos están a punto de romperse por una iniciativa enviada el pasado 24 de agosto por López Obrador al Congreso de la Unión, controlado en ambas Cámaras por Morena y sus rémoras -perdón- sus aliados, PT y PVEM.

Sheinbaum aprueba el dictamen de reforma a 14 artículo de la Constitución, con lo cual desaparecerán siete organismos autónomos que operan en México en materia de competencia, telecomunicaciones, transparencia, energía, educación y política social.

Su postura al respecto se ve muy sobrada.

Ha llegado a decir: “No hay que buscarlos. Que vengan”.

No, Señora Presidenta, su gobierno va a jugar con fuego si sigue con la misma actitud de AMLO.

Esa es una visión cerrada y equivocada.

Estados Unidos puede quemar la casa y sobrevivirá. México, no.

Incluso fue totalmente innecesario pelearse con España, que es el “Plan B” si nos falla el “A” con EEUU.

El mercado estadounidense gasta cada minuto ¡3 millones de dólares!

Vietnam mataría por tener a un vecino como el que nosotros tenemos y a pesar de su lejanía, le está arrebatando a México una buena parte de los negocios que EEUU hace en el mercado exterior.

Los espacios que México descuida, los llenan otros.

Es una falacia brutal la forma en que el gobierno federal y aprendices neófitos y diletantes como Samuel García hablan del nearshoring.

Si México rompe esos espejos; si no crea infraestructura ni obra pública; si la luz se sigue yendo a cada rato; si falta el agua; si no hay gas natural o butano; si sigue la violencia e inseguridad y si la certidumbre jurídica no se fortalece, Samuel y otros ignorantes se van a tener que comer sus palabras.

Algunos ilusos escriben en columnas, chats y redes sociales que todo está en suspenso, que debemos esperar a ver quien gana las elecciones en EEUU.

¡Craso error!

- Tanto Trump como Kamala ven a México como una amenaza debido a la complicidad de los gobiernos de Morena con el crimen organizado.

- Kamala y Trump son partidarios de proteger sus mercados, productores internos y sus empleos.

- Ambos están contra todo lo que huela a China y les tengo una noticia que hará retemblar en sus centros las tierras de las empresas chinas que están ya asentadas en México disfrazando el origen de sus dueños:

Trump y Kamala van contra firmas chinas que operan en México disfrazadas con nombres gringos

Las 17 secciones que dependen del Departamento de Estado -una de ellas el Homeland Security- están revisando con lupa el origen de los fondos detrás de empresas que siendo chinas, operan en México con nombres y marcas en inglés.

Solo en Apodaca, Escobedo, Pesquería, Ciénega de Flores, Santa Catarina, San Nicolás, Linares y Guadalupe, NL, hay varias de esas empresas que son realmente chinas y que abrieron y trabajan disfrazándose con nombres y marcas en inglés.

Por hoy, no voy a revelar sus nombres, pero lo haré, conforme vaya avanzando este tema y se vuelvan públicos los resultados de las revisiones al TLCAN por parte de EEUU.

El gobierno de Sheinbaum cree que no hay prisa en atender el tratado comercial de México con EEUU y Canadá, porque la revisión será en el año 2026.

Lo que no saben o si lo saben se hacen weyes, es que las 17 secciones del Departamento de Estado -otras de ellas son la DEA y la CIA- están revisan letra por letra el TLCAN y documentan los incumplimientos por parte de México.

Si el gobierno de Sheinbaum no atiende este asunto, les van a caer de sorpresa y sería un suicidio que México perdiera su participación en el TLCAN.

El problema es que los mejores negociadores de tratados comerciales, NO ESTÁN DENTRO DEL GOBIERNO DE MÉXICO.

Son mexicanos, pero están fuera.

¿Nombres? Kenneth Smith Ramos, Ildefonso Guajardo, entre otros que -insisto- no son tomados en cuenta por el nuevo gobierno de Sheinbaum.

A EEUU no le preocupa para nada nuestra democracia

Lo que los tiene muy mortificados es que con la reforma al poder judicial, haya jueces a modo para facilitar que organizaciones criminales sigan financiando campañas políticas, porque eso les dará cada vez más poder en México.

