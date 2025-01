Sinaloa: Rubén Rocha miente y no es la primera vez

Envuelto en una ola de indignación ciudadana tras el asesinato de los niños Gael y Alexander −de 12 y 9 años de edad− y su padre, Antonio, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , miente al retar a la ciudadanía a removerlo del cargo mediante el mecanismo de revocación de mandato, una iniciativa aprobada por el Congreso estatal en 2022, pero que no puede aplicarse en su contra, por mucho que él presuma haberla propuesto.

Tras las manifestaciones de la semana pasada, en las que miles de personas demandaron su destitución, el morenista aseguró que “el pueblo es el que pone y quita, no alguien que grita”, argumentando que se necesitan más que consignas y pancartas para lograr que se vaya. Lo que no dice −y es importante recordarlo− es que, en octubre, un grupo de ciudadanos promovió un juicio de revocación de mandato en su contra, pero el Instituto Electoral Estatal lo rechazó, toda vez que esta ley no es retroactiva. Además, al gobernador (muy convenientemente) se le olvidó incluir un transitorio que especificara que su gobierno también estaría sujeto a ella.

TE PUEDE INTERESAR: Rocha Moya, una bomba de tiempo para Claudia

Un tramposo Rocha Moya asegura estar dispuesto a someterse a la voluntad de los ciudadanos de Sinaloa sobre su permanencia en el cargo, sabiendo de antemano que eso es imposible... al menos por ahora.

No sería la primera vez que miente. El año pasado, sostuvo que el diputado federal electo Héctor Melesio Cuén había sido asesinado en un intento de asalto en una gasolinera. Sin embargo, Ismael “El Mayo” Zambada reveló la verdad a través de una carta, la cual fue posteriormente respaldada por la Fiscalía General de la República ( FGR ).

“Él fue asesinado en el mismo momento y en el mismo lugar donde yo fui secuestrado −escribió ‘El Mayo’−. Héctor Cuén era amigo mío desde hace tiempo y lamento profundamente su muerte, al igual que la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, a quienes no se ha vuelto a ver desde entonces”.

Zambada también aseguró que acudió a la reunión del 25 de julio en la hacienda Huertos del Pedregal, en Culiacán, para ayudar a resolver diferencias entre los líderes políticos del estado, en presencia de uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán . “Me informaron que, además de Héctor Cuén y el gobernador Rubén Rocha Moya, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar”. Rocha Moya insiste en que eso es falso, pero no ha podido demostrarlo fehacientemente.

Lo que el gobernador no puede negar es que, durante la guerra entre “Los Chapos”, “Los Mayos” y el gobierno, han sido asesinadas al menos 656 personas y han desaparecido 454 más, cifras que continúan en aumento y que, por cierto, están muy por debajo de lo reportado por las organizaciones civiles.

¿En qué más miente Rubén Rocha Moya? Gobernador, es hora de que cumpla su palabra. Envíe al Congreso el transitorio para que se le pueda aplicar la revocación. Deje de mentir.