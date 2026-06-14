Sorprendente Chayanne

¿Les platico? ¡Arre! Como parte de su gira por América y Europa, Chayanne tocó base con la fidelidad de sus fans regios y durante casi tres horas desplegó con su equipo una energía que nos hizo apasionarnos con la música y ritmo de sus 15 álbumes, de los cuales ha vendido más de 40 millones para ser uno de los artistas latinos con mayores ventas. Sorprendió a la audiencia con una introducción que dejó pasmados a la mayoría de los miles que se dieron cita en el Parque Fundidora.

Al más puro estilo de grupos consagrados del rock como Yes, Pink Floyd y Queen, su equipo de producción -conformado por casi 5o elementos- hizo sonar a toda potencia la pieza “Baba O’Riley”, del legendario grupo inglés, The Who. Esta sorpresiva presentación provocó incluso abucheos de la gente que esperaba desde el principio, otro tipo de ritmos: bachata y los sonidos caribeños característicos de su producción musical. Desde hace varios años, Chayanne escoge para abrir sus conciertos el “Baba O´Riley” porque de alguna manera refleja sus orígenes a los 10 años de edad, en el mundo artístico.

Esta especie de obertura es impresionante y a diferencia de lo que ocurrió aquí anoche, cuando se presentó en Lima, Perú, el 17 de julio del año pasado, causó una eufórica reacción del público. Con permiso -o sin él- de sus fans, que están esperando nutrirse de la música y las narraciones sobre su concierto, incluyo la versión original de “Baba O´Riley”, lanzada por The Who en 1971, como parte de su álbum, Who´s Next.

Anoche, cuando apenas comenzó a sonar, instintivamente voltee hacia Gaby y le dije al primer acorde: “Esa es ´Baba O´Riley”. Ni me peló.

Luego hice lo mismo hacia una amiga que estaba con nosotros y sucedió igual. Ni modo, quién me manda ser un clavado de esas cosas... Escuchando y leyendo tal pieza sabrán por qué -al igual que Chayanne- comienzo esta narración con semejante detonación de los sentimientos que Meher Baba -un gurú y líder espiritual indio- y Terry Riley -compositor estadounidense pionero de la música minimalista- inspiraron a Pete Townshend para componer esa pieza. Escuchen y por favor, lean la letra...

Ahora sí, este es Chayanne: Despliega talento, energía y producción sobre el escenario.

Cae bien, porque se ve auténtico cuando habla de su esposa, de sus hijos, de su vida en familia y de sus compañeros de equipo.

Llegó a Monterrey como parte de su gira “Bailemos otra vez”, que comprende casi cien presentaciones en América y Europa.

Fue la primera vez que me tocó ver su show y -como dice Gaby- no solo canta, sino que baila los mismos pasos que su cuerpo de baile.

Interactúa con el público, con cada uno de los miembros de su equipo. Los presenta a todos, mencionando los nombres de cada uno, virtuosos en las multifacetas que les toca desempeñar en el escenario.

Son músicos de altos vuelos, coristas, consumados bailarines y acróbatas, que harían felices al Cirque Du Soleil.

Con todos los riesgos que implica, se baja del escenario, saluda de mano a todos los que puede y recoge las reliquias -y prendas de todo tipo- que sus fans mujeres le entregan.

Aunque parecía un detalle arreglado por la producción, subió a bailar con él a una chica que sorprendió a la audiencia por la calidez y calidad de sus bailes. Fue la envidia de muchas mujeres que habrían cambiado, a lo mejor, media vida -o un tercio- de sus días por abrazar y dejarse abrazar por el portorriqueño.

De verdad, se ve auténtico en todo lo que hace. Chayanne despliega una intensidad que sorprende porque -como él lo dijo- ya no es un niño. Hace alarde de intensidad, que puede ser abrumadora para quienes comparten su vida con personas que hacen las cosas con pasión. Cantó, bailó y platicó sus mejores pasos y piezas. Estoy seguro de que si hubiera podido, se queda hasta que el último de sus fans se da por rendido de tanto pedirle las canciones de su amplísimo repertorio. Con decirles que hasta los conductores del monorriel de la Línea 6 detuvieron el armatoste cuando pasaron en su fase de pruebas, por el Parque Fundidora. Llegar al concierto fue una odisea. El tráfico en esa zona a las 8 de la noche estaba infernal. El concierto de Chayanne coincidió con otro que tenía lugar a la misma hora en la Arena Monterrey. Pero valió la pena. Fue un gusto haber estado ahí, con el artista en el foro... y al lado de muy buenos y admirados amigos. Les dejo con el material del concierto. Que lo disfruten. Cajón Desastre: Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y la parafernalia de todos los días. Por lo pronto hoy, les deseo a todos ustedes, un plácido domingo.

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