¿Te gusta leer? Estos 3 libros atraparán tu atención

Lontananza de David Toscana

Anteriormente conocida como Historias del Lontananza. En esta nueva edición, el autor regiomontano David Toscana nos adentra en un sitio de culto. En medio del desierto de suciedad de Monterrey.

Donde cuerpos y almas se encuentran para expiar penas, descubrir deseos y alimentar esperanzas, la cantina suele ser el espacio propicio para que los humanos, solos o en compañía, hagan expansivos sus alegrías y dolores, abran el pecho para dejar salir confesiones o eliminen esas barreras que fuera de ahí les impiden soltar el llanto. Y entre las miles y miles que hay en México, acaso la cantina que aparece en estas páginas sea la más conocida.

Los parroquianos que ocupan las mesas del Lontananza son hombres doblados por la cotidianidad, que tal vez lo han perdido todo, excepto el impulso de soñar con ser los protagonistas de su existencia: el desempleado que quiere ser el centro de atención en la cantina; el amante despechado; el poeta sin imaginación en busca de historias ajenas; el empresario en quiebra con nuevas ocurrencias para salir a flote; el que está seguro de sacarse la lotería; el nostálgico que vuelve a su pueblo en busca de quien fue y, detrás de la barra, el cantinero Odilón, testigo de todos y a la vez personaje principal de su propia decadencia. Dibujados con precisión, una ironía fina y un corrosivo sentido del humor, cada uno de los seres que cruzan las puertas abatibles de esta cantina carga una tragedia que permanecerá en la memoria del lector.

Furia plena de Jimena Elorriaga

Un ático misterioso lleno de secretos familiares. Mónica, de 15 años, se queda huérfana y tendrá que irse a vivir con una tía abuela a San Lucas, un pequeño pueblo en el que nunca ha estado. Mónica intentará descubrir por qué jamás le habían hablado de esa pariente. ¿Fue otra negligencia de sus papás o hay otra razón? También, se enfrentará a situaciones desafiantes con amigos y enemigos nuevos, mientras intenta salir del círculo vicioso de ira y dolor en el que se encuentra atrapada.

El viejo y el mar / the old man and and the sea (edición bilingüe) de Ernest Hemingway

¡Sumérgete en las profundidades del mar junto a Santiago, un anciano pescador que emprende una emocionante aventura en alta mar! Esta adaptación especial para niños, te llevará a un viaje lleno de coraje, perseverancia y amistad. Las páginas cobran vida con ilustraciones vibrantes que capturan la esencia de la historia y transportan a los lectores a las aguas profundas donde se desarrolla esta inolvidable odisea. Acompaña a Santiago en su épica travesía y descubre la magia que se esconde bajo la superficie del mar en este libro que capturará la imaginación de jóvenes y adultos por igual.