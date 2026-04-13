¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

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Opinión
/ 13 abril 2026
    ¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
    Portadas de los cuatro libros que esta semana te recomendamos leer. FCE

Entre los libros que esta semana te recomendamos leer está; “El pensamiento moderno. Filosofía del Renacimiento” de Luis Villoro y “Como si nada hubiera ocurrido” de Francisco Brines

La cabeza del santo de Socorro Acioli

Poco antes de morir, la madre de Samuel le pidió emprender dos viajes: el primero para encontrar a su abuela y a su padre y el segundo para encender una vela al pie de tres santos. En la búsqueda de cumplir con los últimos designios de Mariinha, Samuel llega a Candeia —un pueblo fantasma— y encuentra refugio en lo que más tarde se da cuenta es la cabeza gigantesca de la estatua inacabada de un santo, también ahí descubre que es capaz de escuchar los rezos que las mujeres solteras de los alrededores dedican a san Antonio.

El pensamiento moderno. Filosofía del Renacimiento de Luis Villoro

En este ensayo, Villoro compara el pensamiento moderno con el renacentista, y con ello reinterpreta el Renacimiento a través de la modernidad. Para el filósofo, es en los siglos XV y XVI cuando se manifiesta el primer germen de lo que será un giro decisivo en la imagen del mundo y del hombre y en el modo de pensar sobre ellos. Así, para ver el Renacimiento a la luz del pensamiento moderno, aborda la pérdida del centro: las ideas del hombre, de la cultura, de la historia, del alma y de la naturaleza y de la magia y la ciencia.

Historia de la democracia contada por una ciega y una cocinera (y dos obras más) de Sabina Berman

Las historias que no contamos con voz, que callamos, mientras suceden las historias más pequeñas y pueriles a las que sí les damos voz: ésa es la clave común de las tres obras de este volumen. Testosterona, El narco negocia con Dios e Historia de la Democracia contada por una ciega y una cocinera, la más reciente triada dramática de Sabina Berman. Tres obras que comparten además un humor desbordado que va de prisa, quema e ilumina, como la lumbre.

Como si nada hubiera ocurrido de Francisco Brines

Con el título Como si nada hubiera sucedido, se recogen aquí dos libros de Francisco Brines, El otoño de las rosas (1986) y La última costa (1995), junto a seis poemas inéditos. El lector encuentra en este volumen la meditación de una voz agradecida a la sensualidad y al amor, pero que se acerca con lucidez a la penúltima etapa de su existir. La luz convertida en lucidez provoca un vitalismo inseparable de la conciencia, una conciencia del tiempo. Se trata del cumplimiento de un mundo propio que mantiene su unidad, mientras se matiza con el paso de los años. El camino abierto por Las brasas (1960) encuentra aquí su sentido final.

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Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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