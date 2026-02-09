¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

/ 9 febrero 2026
    Portadas de los cuatro libros que esta semana te recomendamos leer.

Esta semana te recomendamos leer, “El vestido verde” de Efrén Ordóñez Garza, “Amiga” de Malena Saito, “Popurrí cantidad “de Julio Mejía III y “Nociones de la luz” de Roberto López

El vestido verde de Efrén Ordóñez Garza

Ka es una periodista de espectáculos que pasa sus días detrás de los famosos, redactando notas para el periódico El Emprendedor. Entre la nostalgia de no haber logrado ser articulista del New Yorker y la vertiginosa cotidianidad de la farándula, Ka se ve envuelta en la resolución de un misterio que involucra a su mejor amiga, Ye, quien forma parte del talento de los programas de Muchos medios, el canal de televisión más poderoso de la región.

Tras entregar un reportaje en donde enlaza a ciertas figuras de la ciudad con la desaparición de jóvenes conductoras del canal, los días de Ka se vuelven una pesadilla repleta de personajes que saltan de los medios a su vida y parecen perseguirla. Se enfrenta a un mundo absurdo en donde se pregunta quiénes son parte de la realidad y quiénes parte de cualquier otra; o si ella misma pertenece a ese lugar y no a otro.

Amiga de Malena Saito

La poeta argentina Malena Saito hace un registro complejo y entrañable de la amistad incluso con sus conflictos, para dar cuenta de dos amigas que se dan las manos en una fiesta “de luces verdes y rosas / de porro cocido / de camisa a lunares” y arman algo chiquito y luminoso que resiste a través de todo el libro. ¿Quiénes somos cuando nos relatamos frente a nuestras amigas? ¿Qué es lo que guardamos de ellas cuando se van? Con un tono epistolar, la voz poética de Amiga habla sobre estas cuestiones a alguien que ya no habita la casa en la que vive. Atravesamos con ella el duelo por una misma, el inevitable paso a la adultez y la pesadumbre por los amigos que se van quedando atrás con sus fiestas y sus colillas de cigarro enterradas en nuestras macetas. En estos poemas, la autora construye una mirada que se posa en los acontecimientos cotidianos, en esos pequeños detalles del día a día que brillan y oscurecen cuando una está a solas consigo misma, y falta una amiga para tomarle la mano.

Popurrí cantidad de Julio Mejía III

¿Cuántas veces ha pasado la poesía frente a nosotros y hemos sido incapaces de notarla? En Popurrí, Julio Mejía III da cuenta de su agudeza y destreza poéticas mediante el abandono de las convenciones temáticas, simbólicas y estilísticas que a menudo atribuimos al género. Aquí, el instante poético se construye mediante la incorporación de registros atípicos. Por un lado, la presencia de poemas cuyo guion y tonalidad remiten a comerciales e infomerciales televisivos, versos que juegan con el eslogan de marcas reconocidas o el amor-odio hacia una cadena de comida rápida; por el otro, alusiones al cine, series televisivas y otros formatos de la cultura popular. Una gran cantidad de personas, incluyendo a otros poetas, aún perciben banalidad en los registros que echan mano de esta clase de material.

Nociones de la luz de Roberto López

En este libro, las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz, y el Principio de Huygens, son utilizadas como metáforas para contarnos la historia de una relación amorosa. Es a través de un yo lírico que se pregunta constantemente por el cómo y el dónde de los amantes, que entendemos todo lo que toca la luz –una habitación, una cama destendida, clavículas y lunares–, pero también todo aquello que se oscurece cuando dos cuerpos que se han amado se separan.

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

