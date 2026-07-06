¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Mulatos de José Zuleta Ortiz

Novela que recrea la vida en el sur del Pacífico colombiano, su cultura y su idiosincrasia. Hace referencia a la historia, la conquista, los mitos y la conformación de una población que proviene de esclavos fugitivos, manumisos y libertos que se agruparon en pequeños poblados y se establecieron definitivamente en esa región. La historia está centrada en la vida de una mujer que rige los destinos de una isla: Isaura Reina. Que ve a sus hijos y a sus nietos partir hacia “el futuro”. Ese futuro termina siendo el contrabando, las pandillas de Buenaventura y la trata de personas. Está basada en hechos que ocurrieron antes, durante y después del tsunami que en 1979 llegó a arrasar, y que ha sido el más devastador de cuantos tenga memoria ese litoral.

El informe Iberdrola. Por qué el capitalismo verde (no) salvará al mundo de Oriol Malló

Por qué el capitalismo verde (no) salvará al mundo es un estudio acerca de la realidad detrás del capitalismo verde. Mallo apunta al proceso por el cual ciertos grupos actualmente están privatizando el sector eléctrico, pasando la deuda a los consumidores. El autor se encarga de presentar las acciones de Iberdrola, ahora uno de los corporativos más grandes de energía renovable a nivel mundial. En este sentido, entre otros, se mencionan los casos de los campos eólicos marinos de Normandía o Massachusetts, los bosques aerogeneradores del Istmo de Tehuantepec, los movimientos de Iberdrola en Bilbao y Washington.

El hijo de la casa de Dante Liano

Un homicidio múltiple conmociona a la ciudad de Santa Ana en Guatemala. Los periódicos exhiben la violencia con la que una familia fue masacrada por un miembro de la misma. El hijo de casa narra la historia de este crimen inspirado en un caso real a través de las confesiones de Manuel —el asesino quien fue recogido de la calle por la familia—, los titulares de los periódicos, el testimonio de la única sobreviviente y las conversaciones en un café en las que participan dos comensales que están indirectamente implicados: un médico y un boxeador. De esta manera la obra dibuja un retrato del lado oscuro de la sociedad e invita a cuestionar qué son la justicia y la lealtad.

Una historia de verano de Martín Cantalupi

Sol, arena, playa y mar. Es verano en Mar de Noche, y Nicola, Lucas y Lucía planean disfrutarlo a tope, como los últimos siete años. Sin embargo, este año será distinto: un parque de atracciones nuevo, un adivino que vaticina un trágico destino y la desaparición de Lucas; todo esto empujará a la aventura. Mientras Nicola lucha por contener su creciente atracción por Lucía, ambos harán lo imposible para resolver el misterio y recuperar con vida a su amigo, antes de que sea demasiado tarde.