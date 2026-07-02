Terror y asco en el Fan Fest

Fascinación transmutada en lo abyecto. Despiadado. Desmoralizante. Deporte diluido, evaporado, inexistente. Competencia olvidada. Cavernícolas con salvoconducto para el desmadre absoluto, la barbarie legitimada por el festejo. Este cuarto juego demuestra la nula limpieza social, exhibe heridas abiertas de las urbes desbocadas. Multitudes adolecen de capacidad de cuidado, carecen de empatía básica, ignoran el peligro colectivo.

Portazo más, violencia normalizada, frenesí destructivo. Alegría de sobra convertida en histeria colectiva. Individuos trepados en las rejas con lanza puntiaguda, desafiando la gravedad, retando a la muerte en un paroxismo inexplicable. Sujetos trabados, endurecidos por sustancias o simple adrenalina destructiva, arriesgándose a empalarse ante la mirada atónita de testigos mudos. Otros simios uniformados irrumpen en la escena: las fuerzas del orden, supuestos garantes de la paz, reaccionando tarde, mal, rociando con gas pimienta a la turba enceguecida. El aire se vuelve irrespirable; los ojos arden, el alma también.

El botín de la masa.

Los ciento veinte mil asistentes del martes representan el nuevo capital político de Movimiento Ciudadano. El mundial más norteño de la historia arranca con este telón de fondo, mezcla de fiesta masiva y control social. El eco de los eslóganes oficiales resuena en el ambiente: arráncate Marianis, sonrisas calculadas para las redes sociales, filtros de Instagram cubriendo la podredumbre. Samyboy logró descender la edad mínima a dieciocho y veintiocho años, estrategia perfecta para inscribir en boletas electorales a los especímenes menos logrados de la sociedad, carne de cañón partidista armada con dispositivos móviles y nulo criterio constructivo.

Carnaval indomable. La anatomía del Fan Fest.

El espacio público quedó reducido a un corral de desahogo emocional. Monterrey, metrópoli del concreto, del asfalto ardiente, atestiguó la metamorfosis de sus ciudadanos en horda indomable. El triunfo deportivo, pírrico en esencia, desató demonios sepultados bajo largas jornadas laborales, salarios mediocres, promesas incumplidas de progreso infinito. La masa necesitaba un altar donde inmolar su frustración; el Fan Fest ofreció la estructura perfecta.

”El fútbol funciona como el opio perfecto del nuevo siglo neoleonés: anestesia dolores históricos, valida desmanes intolerables.”

Las vallas metálicas, supuestos límites de contención, colapsaron bajo el peso de cuerpos sudorosos, desesperados por presenciar el espectáculo. Los gritos de gol se mezclaron con lamentos de heridos leves, asfixiados temporales, aplastados por la marea humana. Las autoridades locales presumieron cifras récord, vendieron el caos como éxito organizativo, transformaron el peligro real en mercadotecnia electoral de cara al futuro inmediato.

El laberinto de la efervescencia

Resulta imposible desvincular el comportamiento de la muchedumbre del discurso político imperante. La narrativa del éxito rápido, del “nuevo” estado cosmopolita, choca de frente contra las rejas dobladas del recinto. La vacuidad ideológica de los gobernantes actuales encuentra su reflejo exacto en estos seguidores descontrolados. Jóvenes votantes potenciales, seducidos por canciones pegajosas, coreografías de TikTok, vacíos de proyectos comunitarios reales, ven en el desmadre su única vía de autoafirmación.

El alcohol fluyó en ríos invisibles, potenciando la valentía de los cobardes, acelerando la caída hacia la violencia física. Policías, superados en número, incapaces de gestionar crisis humanas mediante el diálogo, recurrieron al químico abrasivo, extendiendo el pánico entre justos y pecadores por igual. Rostros desencajados, lágrimas provocadas por los gases, risas histéricas de los sobrevivientes de la primera línea del portazo configuraron una estampa dantesca, digna de lienzos medievales.

Terminada la batalla campal, desalojado el recinto a base de empujones, el saldo real permanece oculto bajo toneladas de basura plástica, latas vacías, restos de dignidad pisoteada. México avanzó en el torneo, las cuentas gubernamentales obtuvieron millones de visualizaciones, los políticos sonrieron en sus pantallas de alta definición. El ciudadano común regresó a su realidad precarizada, convencido de haber vivido una gesta heroica, ignorando su condición de simple peón en el tablero del poder regio.

La limpieza social brilla por su ausencia; el tejido comunitario muestra roturas irreparables. El mundial norteño promete más jornadas de terror, asco, fascinación abyecta, recordándonos la fragilidad de nuestra supuesta civilización frente al llamado salvaje del vacío compartido.

Todavía falta el quinto juego. Madre santa. Ayudanos.