Trump: El cisne negro

El concepto “cisne negro” ejemplifica la aparición de un fenómeno de muy alto impacto que llega inesperadamente a cambiar el contexto y modificar la realidad presente. Donald Trump es este cisne negro que nadie vio venir, por seguir esperando la llegada de un presidente que gobernaría como lo hizo él mismo en su primer periodo presidencial.

Este concepto, creado por el analista financiero Nassim Taleb, es muy utilizado en el ámbito económico para explicar huracanes financieros que han sido devastadores, así como también ejemplifica acontecimientos en el ámbito político y social. Para que surja un cisne negro es necesario un contexto de inestabilidad como el presente, lo cual lo hace impredecible. En México, Trump desató un tornado político que ha evidenciado la cloaca delincuencial y violenta en la que hemos vivido y a la que nos hemos acostumbrado. Por primera vez se hizo pública la colusión entre autoridades y crimen organizado y esto ha puesto a temblar a los políticos que se sentían blindados, política y jurídicamente. Sin embargo, nos ha mostrado también que no tenemos una oposición real que sea capaz de capitalizar la vulnerabilidad de este régimen que protege a funcionarios que se han aliado con la delincuencia organizada. Los cisnes negros no aparecen continuamente y por ello debemos aprovechar la oportunidad que hoy se presenta. Si bien no debemos ceder ante las exigencias de Trump, los nexos criminales que nos ha descubierto su gobierno debiesen ser suficientes para enjuiciar en México a muchos políticos que están aún en el cargo. Sin embargo, no hay voluntad política para combatir el contubernio entre crimen organizado y gobernadores, sobre todo si pertenecen a Morena. La impunidad es evidente. Probablemente busquen enjuiciar a uno de la oposición. Es claro que el régimen está apanicado y los va a encubrir, pero ni la sociedad –ni los políticos de oposición– deben dejar pasar la oportunidad de desmantelar la narcopolítica, exigiendo a las autoridades judiciales que cumplan con su responsabilidad, y si no lo hicieren, quede un antecedente. COAHUILA DESNUDÓ A MORENA El descalabro electoral en Coahuila desnudó a Morena: nunca aceptarán una derrota, por más contundente que sea. Ello obliga a la oposición a plantear escenarios para 2027 y 2030. En la democracia se gana y se pierde. Sin embargo, muy temprano nos mostraron su talante autoritario. Quieren cuestionar los resultados de Coahuila a partir de unos supuestos hechos que, aunque fuesen ciertos, no cambian el resultado de la elección. No saben perder.

Sin embargo, desacreditan el fraude en la elección de Sinaloa, donde Rocha Moya ganó la gubernatura con el apoyo de grupos delincuenciales, según las denuncias que fueron presentadas por el equipo del candidato priista Mario Zamora, quien iba ganando la elección, y están en manos de las autoridades judiciales. La Presidenta quiere pruebas, pero supuestamente Markwayne Mullin, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en un muy reciente viaje a nuestro país le entregó en mano un reporte judicial que describe la trayectoria delincuencial de muchos funcionarios de este régimen. Los tiempos políticos no están para remilgos y la oposición debiese hacer un frente común para rescatar la democracia que está a punto de desaparecer de nuestro país a manos de un competidor que no sabe perder. Cuando regresen los tiempos de la alternancia partidista, seguramente volverá a abrirse la oportunidad de competir entre las diferentes facciones políticas, pero hoy son tiempos de cerrar filas. La experiencia lograda en la elección de Coahuila nos pone en evidencia cómo serán las próximas elecciones en 2027 y, más aún, la presidencial de 2030. Morena jamás aceptará una derrota y, seguramente, estará dispuesta a llegar a los límites. El reto para la oposición consistirá no sólo en ganar la elección, sino en proteger el triunfo desde el ámbito jurídico, frente a autoridades electorales que están recibiendo “privilegios” por parte de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Ejemplo de ello es la reserva impulsada por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, que permite a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reelegirse hasta 2034, con lo cual podrán llegar a estar en el cargo hasta por 17 años. Con este regalo seguramente va amarrado un compromiso moral de proteger a Morena en las próximas elecciones. Por ello, frente a la desconfianza que generan las autoridades electorales, la oposición debe trabajar desde ahora en la promoción de la visita de observadores electorales de otros países, que den fe de la transparencia y la legalidad de nuestras elecciones, y prepararse para una larga y agresiva batalla jurídica, incluso ante instancias internacionales. CRÍA CUERVOS... “Cría cuervos y te sacarán los ojos”, dice un refrán mexicano y aplica perfectamente hoy, que circula una fotografía de 2016 donde López Obrador encabezaba una marcha de la CNTE. Él los encumbró y ahora ellos le crean problemas al régimen. Añadamos también que durante la campaña presidencial la candidata Claudia Sheinbaum prometió a la CNTE lo que ellos hoy exigen, lo cual nos habla del peligro que representan las promesas de campaña, asumidas sin tener la información necesaria para garantizar la viabilidad del compromiso.

Ofrecer diálogo a quien no quiere negociar es una causa perdida. La CNTE creció con apoyo de la 4T y hoy es una gran piedra en el zapato que pone en riesgo la gobernabilidad. SUPERGUARDIA NACIONAL El otorgamiento de poderes extralimitados a la Guardia Nacional en las carreteras de nuestro país es un retroceso jurídico. En el ámbito práctico, estos cambios legislativos están regresando a empoderar a las autoridades de modo personal, a las que se les pone el arca abierta y con ello podrán regresar los tiempos de la extorsión ciudadana. Esta ley propiciará abusos como el que describe un video en redes sociales, cometido durante una revisión del sistema de luces a un joven trailero en el tramo Jorobas-Conejos de la Carretera Federal 57, en Hidalgo. Lo pretendieron extorsionar amenazándolo con sembrar sustancias prohibidas en su tráiler y, como se negó, lo golpearon y le robaron su cartera con 6 mil pesos de viáticos. ¿Quién va a proteger al ciudadano de los excesos que inevitablemente habrá? Facebook: @Ricardo.Homs1 X: @homsricardo LinkedIn: Ricardo Homs www.ricardohoms.com

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