Rechaza CNTE levantar la huelga y retirar plantón en CDMX

CDMX.- La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) determinó en su asamblea estatal mantener el plantón en la Ciudad de México. En la reunión, que concluyó durante la madrugada de este sábado, la mayoría de los oaxaqueños votó por no decretar un receso en la huelga nacional, por la que desde el mes pasado se mantienen ocupadas las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

“La consulta realizada por la sección 22 del magisterio democrático de Oaxaca para definir el rumbo de la jornada nacional de lucha arrojó como resultado el rechazo al receso de la huelga nacional, por un margen estrecho de diferencia”, informaron a las bases a través de una publicación en redes sociales.

OFRECIMIENTOS DEL GOBIERNO CAUSAN INDIGNACIÓN Seis mil 327 docentes votaron en contra de recesar la huelga, mientras que seis mil 162 se pronunciaron a favor de regresar a los estados. Aunque a nivel nacional todavía no se confirma la determinación, el contingente de Oaxaca, encabezado por la maestra Yenny Pérez, es el que cuenta con el mayor número de votos debido a su cantidad de agremiados. En votaciones pasadas, las determinaciones de la sección oaxaqueña han terminado por imponerse.

Aunque el contingente oaxaqueño arrancó su movilización antes que el resto de los contingentes de la CNTE, los ofrecimientos del Gobierno han causado indignación entre los docentes, quienes piden endurecer las manifestaciones para que el Gobierno dé una respuesta a la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE. A la insatisfacción se sumó ayer la cancelación de una de las mesas tripartitas con maestros de la CNTE de la sección 9 capitalina.

Se espera que este sábado se lleve a cabo una Asamblea Nacional Representativa (ANR), en donde docentes de todas las secciones movilizadas debatirán si retiran el plantón de manera definitiva o no.

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