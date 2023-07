Todos sabemos que a lo largo de la vida se presentan imprevistos con costos que pueden afectar nuestras finanzas si no estamos preparados. Contar con liquidez en una inversión destinada sólo como fondo de emergencia es esencial para hacer frente a estos momentos inesperados sin tener que comprometer nuestra estabilidad financiera.

¿Por qué hacer una inversión como fondo de emergencia?

Si ya cuentas con una cuenta de inversión con un monto considerable, asumes que este patrimonio puede ser utilizado para cubrir emergencias o imprevistos. Si no es tu caso, o tus inversiones fluctúan pues las dispones para otros objetivos, te recomiendo hagas un apartado específico y abras una cuenta de inversión sólo destinada a esta reserva, pues:

-Te dará tranquilidad mejorando tu seguridad financiera: Una cuenta de inversión como fondo de emergencia brinda tranquilidad y seguridad en tiempos difíciles. Al tener liquidez disponible, estarás preparado para afrontar gastos inesperados, como reparaciones de emergencia, gastos médicos imprevistos o incluso puede ser crítico para poder manejar la pérdida de empleo. La sensación de tranquilidad de poder afrontar alguno de estos imprevistos si estamos preparados es un retorno de la inversión no monetario.

-Evitarás deudas costosas: Contar con un fondo de emergencia te permite evitar recurrir a préstamos o tarjetas de crédito en situaciones de crisis. Al tener ahorros disponibles, podrás cubrir tus necesidades sin incurrir en estas deudas costosas.

¿Cómo hacer tu fondo de emergencia?

Tener algo de excedente en tu cuenta bancaria, donde tienes tus cargos referenciados y tu tarjeta de débito, no completa la idea de contar con un fondo de emergencia. Lo más probable es que no te esté pagando intereses y que te gastes los recursos en cosas que no representan emergencias. Por lo tanto, te aconsejo abrir una cuenta de inversión destinada específicamente para esto. Puedes abrirla en instituciones reguladas y especializadas en inversión como Actinver. Es importante que los recursos que aportes estén generando rendimientos para ti y que se sigan invirtiendo con el mismo objetivo. Te recomiendo considerar instrumentos de inversión como fondos que invierten en instrumentos de deuda, como bonos gubernamentales (CETES) o corporativos, ofreciendo un rendimiento estable, sin volatilidad de capital y una mayor liquidez en comparación con otros tipos de inversiones.

¿Cuánto dinero debería de tener?

Puedes iniciar tu fondo de emergencia con cualquier cantidad que dispongas y aportar hasta que alcances el monto de la recomendación general que es el equivalente de:

3 meses de ingreso: Si eres soltero, tienes ingresos estables y no cuentas con dependientes económicos.

6 meses de ingreso: Si eres casado, tienes ingresos variables o cuentas con dependientes económicos.

Estas son cantidades sugeridas, pues te permitirán cubrir entre 3 y 6 meses de gastos básicos, como alimentación, vivienda, transporte y servicios, o algún gasto de emergencia no catastrófico. Sin embargo, estos montos puedes incrementarlos con tus hábitos de ahorro e inversión y considerar otras circunstancias personales, como tu nivel de ingresos, tus responsabilidades familiares o tu estabilidad laboral.

¿Cuándo utilizar tu fondo de emergencia?

Muchos inversionistas caen en la tentación de disponer los recursos invertidos en su fondo de emergencias para otros gastos que no lo son. Para evitar esto, antes de disponer de tus recursos en este fondo, debes de hacerte tres preguntas: ¿Es un gasto inesperado?, ¿es un gasto necesario? y ¿es un gasto urgente? Si la respuesta a una de estas tres preguntas es “no”, probablemente no sea una emergencia real.

Algunos ejemplos de momentos en los que podría ser apropiado utilizar el fondo de emergencia son:

-Pérdida de empleo: Si pierdes tu empleo y necesitas cubrir tus gastos básicos mientras buscas nuevas oportunidades laborales.

-Gastos médicos imprevistos: Cuando te enfrentas a gastos médicos inesperados que no están cubiertos por un seguro médico.

-Reparaciones urgentes: Si surgen gastos imprevistos relacionados con tu vivienda o automóviles, como reparaciones importantes o deducible de tu seguro de auto.

-Cambios inesperados en las circunstancias personales: Situaciones como divorcios, accidentes o pérdidas familiares pueden requerir el uso del fondo de emergencia.

Ahorrar e invertir en un fondo de emergencia es una medida esencial para garantizar nuestra seguridad financiera en momentos difíciles. Tomar la iniciativa de formar y mantener un fondo de emergencia nos brinda la tranquilidad y la capacidad de afrontar los obstáculos financieros sin comprometer nuestro bienestar a largo plazo.