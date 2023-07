Un poeta de Lagos. Otro

En Lagos de Moreno, Jalisco, vivió don Celestino González, poeta del siglo antepasado. Su especialidad fue al principio hacer elogios fúnebres en versos lacrimógenos, pero luego diversificó su musa. Con motivo de la aparición de un cometa dio a la luz el siguiente epifonema:

Este cometa que vino

junto con el siglo de oro

¿a qué vino? Yo lo ignoro

y cuál será su destino.

El pueblo alarmado está:

pregunta si trae enfermedá

como la otra vez que vino.

Yo estoy en un desatino

porque saberlo quiero:

¿Este pulguero de donde vino?

¿De dónde vino este pulguero?

TE PUEDE INTERESAR: Estampas de ayer: anécdotas de hombres ingeniosos

En 1882 llegó a Lagos el ferrocarril. ¿No iba a cantar don Celestino tan gran acontecimiento?

El ave que es sutil

sobre sus alas se sostiene.

Mientras ella va y viene

yo voy y vengo en el ferrocarril.

Juárez a la gloria quiere subir,

y pregunta para su consuelo

si podrá subir al cielo

sentado en el ferrocarril.

Juárez a San Pedro le manda decir

que ya le preparó un hospedaje,

que ya no se haga guaje,

que venga a conocer el ferrocarril.

La gente empezó a cansarse de los versos de don Celestino y de sus largas intervenciones. El desastre vino un 16 de septiembre. Subió a la tribuna el poeta −fuera de programa, como siempre− y empezó a improvisar una larga tirada lírica rimada. Casi una hora llevaba ya hablando cuando la voz se le quebró. Entonces dijo:

Ya mi voz no se comprende.

La garganta se me ha resecado.

¿Por qué un vaso de agua no me han acercado

en este 16 de septiembre?

TE PUEDE INTERESAR: Desmantela 4T presupuestos en demérito de instituciones

Se oyó entonces una trompetilla de burla. ¡Nunca hubiera sonado! Se encendió don Celestino en santa indignación y procedió a rematar su discurso con unos versos que quizá por casualidad le salieron –fue la primera vez– bien medidos y bien rimados:

Y aquel a quien no le cuadre

mi patriótica elocuencia

vaya a chingar a su madre

¡y viva la Independencia!