Una de tantas

Opinión
/ 26 diciembre 2025
    Una de tantas
    Una de tantas. Ilustración: Vanguardia

Desorden sin regularizar

Aparecen anuncios hormiga. Las redes sociales crearon utopías para servicios inconfesables. El ofrecimiento adulterado. Rentas en condiciones insalubres, inhumanas y peligrosas.

Entre cinco y diez minutos de lugares concurridos. Así en la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Aparte ahora la pesadilla del mañana.

Pase usted a la siguiente puerta del infierno. Iztapalapa, Ecatepec, Iztacalco.

Indepe Colombia, la zona del bajío en la Moderna, letrinas entre la central de autobuses, Hidalgo, Industrial o la Niño Artillero. Monterrey tan señorial.

Guadalajara zona segunda al centro. Aún los adictos sacan la vuelta al panchero.

El mundial será en la perla del pacifico. La capirucha con sus 20 millones en el altiplano. El cartel inmobiliario ruge de ganancias, avaricia y permisos de construcción gentrificado al por mayor.

Niños topo. Gentes en situación de movilidad permanente. Vayamos alimentar la fila de la Goreti. Del padre Chinchachoma herederos de los panchitos, el movimiento punk y personajes sacados de la película los olvidados.

Viene, viene, viene. La moneda participa de las acciones. Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis.

Ya no vengan para acá. El evangelio elegante del desaparecido Héctor Suarez en el mil usos.

Tenemos memoria. Olvido selectivo. Agende la cita para el presente progresivo. En cinco minutos sus pertenencias pasaran a manos de las manos de las manos del siguiente usuario.

Surfear las ofertas de los dueños avaros. Carcome por encima del porcentaje aceptable. Arriba del 60 por ciento de los ingresos. Se trabaja para vivir. Ocasional tres comidas. Dos pueden dar la tregua a los estómagos vacíos.

Una de tantas. Desorden sin regularizar. Entre por el drenaje y pase de noche a las bodegas vacías. Dormitorios habilitados a roncar a pierna suelta por solo ocho horas o menos.

Cinco minutos de paradas de camión, tiendas de conveniencia y múltiples hampones asechando en sus vecindarios.

Temas


política

Localizaciones


México

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Esta planta cementera está causando contaminación con el polvo que se puede apreciar a simple vista.

Saltillo: Planta cementera genera alta contaminación con polvo (VIDEO)
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp
Vista aérea del Pentágono en Arlington, Virginia. El dominio de China en la fabricación de baterías está generando alarmas mucho más allá de la industria automotriz.

El punto débil del Pentágono y los titanes de la IA: necesitan las baterías chinas
La inversión de Cook envía una señal de apoyo al director ejecutivo de Nike, Elliott Hill.

Tim Cook duplica su apuesta en Nike con compra de 3 mdd en acciones
La reflexión hacia la búsqueda de la Paz, se enfocó en la responsabilidad de buscarla.

Papa León XIV llama a la responsabilidad para la paz global, en su primer mensaje de Navidad
Pino Cósmico, es como llamó la NASA al fenómeno de estrellas que forman la figura; el gas que hay alrededor de ellas, ayuda a generar el tono verde.

Nasa revela imagen de Pino Navideño en el universo a 2 mil 500 años luz
El acuerdo representa la mayor compra de Nvidia en su historia

Nvidia concreta compra histórica de activos de Groq por 20 mmdd