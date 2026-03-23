Visconti, “Trama macabra” y “La guerra de las galaxias”

El pasado martes 17 se cumplieron cincuenta años del fallecimiento de una de las glorias del cine italiano del siglo XX, Luchino Visconti, a los 69 años de edad, de un ictus.

Aunque Visconti comenzó a ser reconocido como el gran cineasta que fue desde fines de la década de los 40 con clásicos como “La tierra tiembla” (1948), que él mismo protagonizó, y en los 50 con otros como “Senso” (1954) y “Puente entre dos vidas” (1957), fue en la de los 60 cuando en México se le conoció a través de dos de sus obras maestras como “Rocco y sus hermanos” (1960) y la épica “El gatopardo” (1963), siendo a inicios de la de los 70 cuando finalmente fue nominado a un Oscar al Mejor Guión Original por su obra más personal y controvertida, “La caída de los dioses” (1970) así como su película más personal y controvertida: “Muerte en Venecia” (1971).

El fin de semana fue de festejo para dos nonagenaria: el jueves para la primera “chica Bond”, Ursula Andress, nacida el 19 de marzo de 1936 en Berna, Suiza, quien en México filmó la superproducción “Campanas Rojas” (Sergey Bondarchuk, 1982), al lado de Franco Nero y los mexicanos Jorge Luke y Blanca Guerra, y el viernes de la actriz y escritora Olivia Michel, nacida el 20 de marzo de 1936 en Colima, Colima, nominada al Ariel al Mejor Guión Cinematográfico y al Mejor Argumento Original de 1985 por “Mexicano, Tú puedes!”, dirigida por José Estrada y protagonizada por Sergio Jiménez y la actriz coahuilense Carmen Salinas.

Hablando de los grandes cineastas del siglo XX, el sábado 21 se cumplieron por su cuenta cinco décadas del estreno de “Trama macabra” (“Family Plot”), el último filme en la prolífica y en su mayor parte sobresaliente filmografía del “mago del suspenso”, Alfred Hitchcock, la cual aunque no fue su última gran película (ese honor le corresponde a la penúltima que fue “Frenesí”, de 1972), no dejó de sorprender con una trama que,, como su título en español lo sugiere, tuvo su sello de intriga, thriller y suspenso mezclando dos historias y dos de sus rubias favoritas (aunque una con peluca) compartiendo créditos con el primer actor Bruce Dern (padre de Laura).

Para terminar, y siguiendo con los aniversarios, el domingo 22 fue el número 50 del pizarrazo inicial de la filmación en locaciones del desierto de Túnez del tercer largometraje de un joven cineasta norteamericano llamado George Lucas (después de “THX 1138”, de 1971, y “Locura americana”, de 1973) pero que al momento de filmar era su apuesta más arriesgada, por ser una mezcla del género de piratas con el que creció, con la ciencia ficción a la que muchos auguraban un fracaso pero que tras estrenarse en México en 1977 como “La guerra de las galaxias” inició de manera literal un imperio que, bajo el sello de “Star Wars”, sigue haciendo historia hoy día.

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