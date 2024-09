¡Viva México!

¿Hay algo más frío que una señorita soltera de avanzada edad? ¿Acaso una cerveza servida en un tarro helado? No. ¿Una paleta de “La Michoacana”? Tampoco. ¿Un Yelito? Menos. La respuesta es muy sencilla: la Enciclopedia Salvat. Si no me cree usted, lo invito a leer un fragmento de la definición que esta enciclopedia hace de la palabra “México”: “Físicamente, forma parte tanto de América del Norte como de América Central, por localizarse al norte y al sur de la falla del paralelo 19 grados, que constituye el límite físico entre ambas Américas. Desde el punto de vista social, forma parte de la América Latina, la cual se extiende desde México hacia el sur, hasta la Patagonia....”.

¿Puede existir una definición más fría de nuestro país? Si algún día me permitieran integrarme al grupo que revisa las definiciones de esta afamada enciclopedia, día a día lucharía con una tenacidad similar a la de Sansón por cambiar lo que se dice acerca de nuestro país.

México es un país como pocos. Existen grandes ciudades que compiten en belleza con las más visitadas capitales del mundo; existen paisajes naturales que nos dan una idea cercana de cómo era el paraíso en el que vivieron Adán y Eva; somos poseedores de una riqueza cultural comparable sólo con la de los grandes griegos y la de los egipcios.

Sin miedo a ser exagerado, los mexicanos somos poseedores de uno de los territorios más hermosos y ricos del planeta. En nuestro país hay bosques, desiertos y playas. Existen hermosos ríos y lagos. Nos baña el agua de dos mares. En nuestro subsuelo hay una de las reservas más grandes de petróleo y gas en el mundo. Gracias a estas reservas, México tiene en sus manos la posibilidad de crecer económicamente, siempre y cuando exista una buena administración. En nuestro suelo abundan minerales. Las minas de oro y de plata son famosas en el mundo entero.

La riqueza cultural de México es apreciada en el mundo entero. Nuestra cultura es tan rica en artes, lenguas, conocimientos, historia, artesanías y variedad culinaria, que es una de las más atractivas para los arqueólogos. Muchas sociedades desearían tener tanto qué recordar y presumir de su pasado como lo que tenemos nosotros. Los distintos pueblos de la antigüedad nos heredaron rasgos muy importantes que nos caracterizan, por ejemplo, nuestra destreza en algunas tareas, nuestro ingenio, nuestro gusto por las fiestas.

Otra de las razones para sentirnos orgullosamente mexicanos es por nuestro folklore. Cada región del país tiene un baile y música característica, una forma de vestir y de hablar, y una rica gastronomía. Sin embargo, la principal causa por la que debemos sentirnos orgullosamente mexicanos, es por nosotros mismos. Nuestra alegría es famosa en el mundo entero. Cuando un turista viene a nuestro país, queda maravillado con nuestras ciudades y playas, pero lo que más le impresiona es la cordialidad de los mexicanos y su calidad heredada de gran anfitrionía.

Nuestro ánimo fiestero permanece con nosotros hasta en los problemas más graves, y sólo un mexicano es capaz de reírse de la muerte.

Es cierto que en ocasiones podemos lamentamos por haber nacido en México. El gobierno y su costumbre histórica de servirse del pueblo nos llena de vergüenza y nos gustaría que en nuestro país la ley fuera respetada y aplicada a quienes cometen un delito, empezando por el propio presidente, sus hijos y sus hermanos Pío y Martín, sin embargo, no podemos permitir que un grupo de personas antipatriotas ensucien el nombre de nuestro País. México es mucho más que ellos. México somos todos.

No perdamos jamás el orgullo de ser mexicanos. No se puede negar que hay países en los que se genera una mejor calidad de vida, pero no tienen un pasado esplendoroso como el nuestro y que no conocen lo que es la alegría por vivir. Todos debemos querer mucho a México, pues son incontables las cosas que este país nos da día con día. Ayudemos con nuestro trabajo y participación ciudadana, a seguir haciendo que nuestra Nación sea una de los más grandes en todo el mundo para que así nadie dude en sentirse orgullosamente mexicano, a pesar de todos los pesares, y decir en este 16 de Septiembre: “¡Viva México!”.

